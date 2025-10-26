Почему после закрытия ФЛП налоговая может снова напомнить о себе

Прекращение деятельности ФЛП не означает конец обязательств перед государством. Если у лица –предпринимателя есть начисленные или неуплаченные суммы единого взноса, налоговая не осуществит дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до уплаты этой суммы.

Что происходит после закрытия ФЛП?

Дело в том, что ФЛП снимают с учета только после получения данных о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу в Полтавской области.

Читайте также Правительство запустило механизм компенсации военных рисков для бизнеса

Там нужно указать дату и номер записи в Едином государственном реестре. После этого налоговая проводит следующие процедуры:

проверку,

окончательный расчет по уплате единого взноса,

закрытие интегрированных карточек плательщика (ИКП).

А согласно "Порядку ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", закрытие ИКП возможно только при условии, что все налоги уплачены или списаны (налоговый долг, недоимка по ЕСВ, штрафы или пеня), нет рассроченных по долгам и все проверки проведены.

Обратите внимание! При прекращении предпринимательской деятельности, ФЛП продолжает пользоваться правами, выполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса. Такое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от осуществления предпринимательской деятельности.

Впрочем как пишут в legalassistance.od.ua, если обнаружен долг ФЛП может действовать по-разному действовать. Например, попробовать обжаловать. Но это в случае, если начисления являются незаконными.

Кроме того, можно реструктурировать долг, то есть гасить его частями. А вот самый рискованный вариант – игнорировать долг, потому что его потом могут взыскать через суд, арестовать счета и имущество.

Какие есть штрафы для ФЛП?