Почти 24 миллиона гривен: украинцам начислили первый Нацкэшбэк
24 сентября 2024, 10:05Читати новину українською
Источник:Михаил Федоров
За три недели бета-теста украинцам начислили 23,6 миллиона гривен Нацкешбека. К программе все еще можно присоединиться.
Национальный кэшбэк для украинцев
Сейчас в Украине продолжается главный бета-тест Нацкешбека, который является одной из самых масштабных услуг в истории цифрового государства.
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Результаты в цифрах следующие:
- 1,6 миллиона – карточек Нацкешбека открыто;
- 10 – банков присоединились к программе и стали партнерами;
- 1 137 – производителей присоединились к программе.
Федоров призвал украинцев присоединиться к программе Нацкешбека, потому что это помогает экономике и является выгодным для самих граждан.
Напомним! Как работает услуга, можно ознакомиться в инструкции.