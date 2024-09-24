Почти 24 миллиона гривен: украинцам начислили первый Нацкэшбэк

За три недели бета-теста украинцам начислили 23,6 миллиона гривен Нацкешбека. К программе все еще можно присоединиться.

Национальный кэшбэк для украинцев

Сейчас в Украине продолжается главный бета-тест Нацкешбека, который является одной из самых масштабных услуг в истории цифрового государства.

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Результаты в цифрах следующие:

1,6 миллиона – карточек Нацкешбека открыто;

10 – банков присоединились к программе и стали партнерами;

1 137 – производителей присоединились к программе.

Федоров призвал украинцев присоединиться к программе Нацкешбека, потому что это помогает экономике и является выгодным для самих граждан.

Напомним! Как работает услуга, можно ознакомиться в инструкции.