Почти 650 тысяч украинцев получило первые выплаты Нацкешбека

В сентябре украинцы начали получать свои первые выплаты по программе Нацкешбека. Почти 650 тысяч украинцев уже имеют пополнение на карте.

Первые выплаты из Нацкешбека

Около 37,2 миллиона гривен было выделено на кэшбек украинцам за покупку определенных товаров в сентябре.

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Теперь эти средства направьте на оплату коммунальных услуг, донаты на Силы обороны Украины, покупку военных облигаций, и тому подобное,

– написали в Дії.

Основные показатели за сентябрь:

1,5+ миллиона – пользователей активировали в Дії карточки для выплат;

104,6 миллиона гривен – кешбэка начислено за октябрь, почти втрое больше, чем за сентябрь;

больше всего покупок сделано – в АТБ, Сильпо, Фори, Авроре, Novus, Varus, Велмарте.

В Дії также сообщили, что 97 человек получили кэшбек на сумму от 1 000 до 3 000 гривен. Из них:

77 граждан - более 1 000 гривен;

15 - более чем 2 000 гривен;

5 - максимальный кэшбек в размере 3 000 гривен.

Напомним! За покупку товаров украинского производителя можно получить кэшбек в 10%. Для этого надо присоединиться к программе Минэкономики Национальный кэшбек в Действии.