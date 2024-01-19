АМКУ выписал безумный штраф "Нафтогазу" – сумма близка к 2 миллиардам гривен

Компания "Нефтегаз" будет вынуждена заплатить несколько больших штрафов. Нарушение антимонопольного законодательства будет стоить немалой суммы.

Штраф для компаний "Нефтегаза"

Антимонопольный комитет Украины выписал штрафы для компаний, входящих в группу "Нефтегаза". Общая сумма наказания составляет 1,7 млрд грн.

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Данные о решениях на сайте АМКУ закрыты под грифом "Информация, доступ к которой ограничен". Впрочем, по указанным номерам дел можно идентифицировать.

Дело №128-26.13/4-22 – злоупотребление "Нафтогаз Трейдинг" монопольным положением при заключении индивидуальных договоров в 2021 году. Штрафы – 721 миллион и 340 миллионов гривен.

– злоупотребление "Нафтогаз Трейдинг" монопольным положением при заключении индивидуальных договоров в 2021 году. Штрафы – 721 миллион и 340 миллионов гривен. Дело №143-26.13/64-19 – "Укртрансгаз" совершил нарушение при формировании базовой цены газа в 2017 – 2018 годах. Здесь тоже два штрафа – на 50 и 250 миллионов.

Ранее сообщалось, что ДБР передало ВСУ имущество белорусской компании на 61 миллион гривен. Речь идет о 26 тоннах металлической продукции. В ДБР сообщили, что этот материал ВСУ могли использовать уже 2 года, однако таможня странным образом "потеряла" груз белорусской компании.