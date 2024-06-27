В 2024 году Нафтогаз получил более 10 миллиардов гривен прибыли

В первом квартале 2024 года Группа Нафтогаз зарегистрировала чистую прибыль в размере 10,9 миллиардов гривен. Это свидетельствует о значительном улучшении консолидированного финансового результата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько заработал Нафтогаз

Для сравнения, прошлом году был зафиксирован чистый убыток в размере 1,4 миллиардов гривен.

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Операционная прибыль Группы Нафтогаз за этот период составила 12,4 миллиарда гривен, что значительно превышает соответствующий показатель прошлого года на уровне 3,4 миллиарда гривен.

Алексей Чернышов Глава НАК "Нафтогаз Украины" Нафтогаз остается опорой Украины в условиях войны. Совместными усилиями усиливаем наши позиции, демонстрируя рост финансовых показателей. В I квартале 2024 года мы улучшили финансовый результат и материнской компании Группы – НАК "Нафтогаз Украины". Она получила чистую прибыль в размере 8,1 миллиарда гривен, что на 0,4 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Алексей Чернышев также напомнил, что в конце марта 2024 Группа Нафтогаз успешно завершила отопительный сезон 2023-2024 годов в условиях действия ПСО, не получив никакого дополнительного финансирования от государства.

Сколько Нафтогаз заплатит в госбюджет

За январь-март 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет налогов на сумму 18,2 миллиарда гривен. Это составляет 6% от всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

В этом году "Нафтогаз" внесет более 12 миллиардов гривен в бюджет Украины в виде дивидендов.

Кроме того, еще 2,1 миллиарда гривен будет уплачено в качестве налога на дивиденды. По результатам 2023 года компания уплатит в государственный бюджет почти 14,3 миллиарда гривен.

Известно, что размер дивидендов составляет 95% чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании. Это самый высокий показатель среди государственных компаний.

Прогнозируется, что в этом году государственные газодобывающие компании смогут добыть примерно 15 миллиардов кубометров газа. Дальнейший рост добычи предполагается постепенным. Одновременно, добычу нефти планируется увеличить до 2 миллионов тонн ежегодно.

На сегодня в подземных хранилищах Украины хранится более 8 миллиардов кубометров газа. В конце прошлого года группа Нафтогаз осуществила добычу 13,3 миллиарда кубометров товарного газа.