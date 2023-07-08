"Нафтогаз" не слезает с "Газпрома" в судах: до какого ответа додумались россияне

Украинский "Нафтогаз" не прекращает судиться с "Газпромом". Россияне терпят большие убытки, поэтому перешли к открытым угрозам.

"Нафтогаз" практически не прекращает арбитражные иски против "Газпрома". В правовом поле россияне терпят поражение за поражением, поэтому начали прибегать к более привычному для них методу – открытому шантажу.

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Чем "Газпром" угрожает Украине

Как заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, россияне рассматривают возможность введения санкций из-за арбитражных исков "Нафтогаза". В частности, "Газпром" испугался очередного многомиллиардного иска, который украинская компания подала в суды США.

Россияне испуганно пообещали прекратить любое сотрудничество с "Нефтегазом". Кроме того, им хватило наглости назвать действия украинцев "недобросовестными".

Известно, что "Нафтогаз" подал иск против россиян из-за невыполнения условий соглашения, заключенного в 2019 году. Россияне обязывались проводить транзит своего газа через нашу территорию для европейских потребителей. Речь идет о 65 миллиардах кубометров в первый год и как минимум 40 миллиардах – в последующие годы. Россияне были обязаны оплачивать транзит независимо от того, был ли прокачан газ или нет.

В 2022 году оккупанты захватили Сохановку в Луганской области, через эту точку проходила треть указанных объемов. Украина предложила увеличить объемы через Суджу, но россияне отказались как увеличивать транзит, так и платить за недопрокаченные объемы газа.

"Нафтогаз" пошел решать этот вопрос в суд, и, как свидетельствует предыдущий опыт, имеет большие шансы на победу.