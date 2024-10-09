Что нужно знать о налоге на продажу автомобилей в Украине

Налог на продажу автомобиля в Украине зависит от его стоимости, технических характеристик и возраста. Правильное соблюдение налоговых требований является обязательным, поскольку нарушение может привести к штрафным санкциям.

Какие налоги на продажу авто

Согласно действующим правилам, продажа до двух легковых автомобилей в год не облагается налогом, сообщили в МВД. При этом, для заключения договора купли-продажи обязательно будет подаваться документ, подтверждающий стоимость транспортного средства.

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За продажу второго автомобиля – налог на прибыль составляет 5%, а за третий и последующие – 18%. По грузовым автомобилям, первый продается с налогом 5%, второй и более – с налогом 18%.

Например, если лицо продает второй в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тысяч гривен, и налог 5% составит 22,5 тысячи гривен,

– объяснили в МВД.

Как напоминают в МВД, среднюю рыночную стоимость можно легко проверить на официальном сайте Министерства экономики Украины.

Обратите внимание! Если лицо продает два и более легковых автомобиля или грузовых через сервисные центры МВД, необходимо предоставить справку о средней стоимости или экспертную оценку транспортного средства.