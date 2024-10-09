Які податки на продаж авто

Згідно з чинними правилами, продаж до двох легкових автомобілів на рік не оподатковується, повідомили у МВС. При цьому, для укладання договору купівлі-продажу обов'язково подаватиметься документ, що підтверджує вартість транспортного засобу.

Читайте також: Чи отримають українці компенсацію за підвищення податків

За продаж другого автомобіля – податок на прибуток складає 5%, а за третій та наступні – 18%. Щодо вантажних автомобілів, перший продається з податком 5%, другий і більше – з податком 18%.

Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тисяч гривень, і податок 5 % становитиме 22,5 тисячі гривень,

– пояснили у МВС.

Як нагадують у МВС, середню ринкову вартість можна легко перевірити на офіційному сайті Міністерства економіки України.

Зверніть увагу! Якщо особа продає два і більше легкових автомобіля або вантажних через сервісні центри МВС, необхідно надати довідку про середню вартість або експертну оцінку транспортного засобу.