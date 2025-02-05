Налог на недвижимость: кто и сколько должен заплатить в 2025 году – пример расчета

При договоре купли-продажи недвижимости нужно уплатить ряд обязательных платежей. Кроме того, налог на недвижимость должны платить владельцы жилой недвижимости, если ее площадь превышает установленные лимиты.

Уплата налогов на недвижимость

Этот налог называют "налогом на роскошь", но он касается не только элитного жилья, но и обычных квартир и домов. 24 Канал рассказывает, кто должен его платить, как рассчитывается сумма и какие есть сроки оплаты.

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Обязательные платежи при продаже жилья

Государственная пошлина – это плата за нотариальное удостоверение перехода права собственности от продавца к покупателю. Платит продавец в размере 1% от стоимости недвижимости.

Пенсионный сбор – обязательный платеж для покупателя, который также составляет 1% от стоимости жилья.

Налог на доход физических лиц (НДФЛ) – зависит от количества сделок за год и срока владения недвижимостью:

Первая сделка в течение года – НДФЛ не уплачивается.

Вторая сделка за год – ставка 5% от стоимости квартиры или дома.

Третья и последующие продажи – налог возрастает до 18%.

Стоит знать. Если квартира была в собственности менее 3 лет, продавец также платит 18% НДФЛ. Исключение – продажа жилья, полученного в наследство, в таком случае налог не начисляется.

Кроме того, нужно уплатить военный сбор – 5% от стоимости недвижимости. До 2025 года эта ставка была 1,5%, но ее повысили.

Налог на "роскошь"

Кроме платежей при сделке купли-продажи, как мы уже отмечали, владельцы крупных объектов недвижимости обязаны ежегодно платить налог на жилье, если площадь превышает установленные законом нормы:

Квартиры от 60 м²

Дома от 120 м²

Комбинированная недвижимость от 180 м²

Уточнение. Налог начисляется только за "лишние" квадратные метры. Например, если площадь квартиры составляет 80 м², то налогооблагаемыми будут только 20 м².

Кто освобожден от уплаты налога Не нужно платить налог за жилье, которое принадлежит многодетным семьям, приемным семьям или детям-сиротам. Не облагается налогом недвижимость, которая расположена в зонах боевых действий или разрушена из-за войны. А также общежития и социальное жилье.

Как определяется размер налога

Размер налога определяется местными властями (сельскими, поселковыми или городскими советами) и зависит от расположения объекта. Ставка не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" метр.

Уплатить налог нужно до 1 июля следующего года. То есть налог за 2024 год должен быть уплачен в 2025 году, а за 2025 год – в 2026 году.

Заметьте. Если в собственности есть квартира более 300 м² или дом более 500 м², дополнительно уплачивается 25 000 гривен в год. Чтобы узнать окончательную сумму налога, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте налоговой.

Сколько придется заплатить в 2025-м

Ставку налога устанавливают местные органы власти (городские, поселковые или сельские советы), но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр.

В 2025 году расчет производится на основе минимальной зарплаты на 1 января 2025 года. Согласно прогнозам правительства, минимальная зарплата будет составлять 8 000 гривен.

Как рассчитывается сумма налога:

При ставке 1% – 80 гривен за 1 м²

При ставке 1,5% – 120 гривен за 1 м²

Пример: если у вас квартира 75 м², облагается 15 м²: при ставке 1% – сумма налога составит 1 200 гривен в год. При ставке 1,5% – нужно будет уплатить 1 800 гривен.

Точную ставку для своего региона можно проверить на сайте налоговой службы или в местном совете.