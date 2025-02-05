Уплата налогов на недвижимость

Этот налог называют "налогом на роскошь", но он касается не только элитного жилья, но и обычных квартир и домов. 24 Канал рассказывает, кто должен его платить, как рассчитывается сумма и какие есть сроки оплаты.

Смотрите также Кто из украинцев может не платить земельный налог в 2025 году

Обязательные платежи при продаже жилья

Государственная пошлина – это плата за нотариальное удостоверение перехода права собственности от продавца к покупателю. Платит продавец в размере 1% от стоимости недвижимости.

Пенсионный сбор – обязательный платеж для покупателя, который также составляет 1% от стоимости жилья.

Налог на доход физических лиц (НДФЛ) – зависит от количества сделок за год и срока владения недвижимостью:

Первая сделка в течение года – НДФЛ не уплачивается.

Вторая сделка за год – ставка 5% от стоимости квартиры или дома.

Третья и последующие продажи – налог возрастает до 18%.

Стоит знать. Если квартира была в собственности менее 3 лет, продавец также платит 18% НДФЛ. Исключение – продажа жилья, полученного в наследство, в таком случае налог не начисляется.

Кроме того, нужно уплатить военный сбор – 5% от стоимости недвижимости. До 2025 года эта ставка была 1,5%, но ее повысили.

Налог на "роскошь"

Кроме платежей при сделке купли-продажи, как мы уже отмечали, владельцы крупных объектов недвижимости обязаны ежегодно платить налог на жилье, если площадь превышает установленные законом нормы:

Квартиры от 60 м²

Дома от 120 м²

Комбинированная недвижимость от 180 м²

Уточнение. Налог начисляется только за "лишние" квадратные метры. Например, если площадь квартиры составляет 80 м², то налогооблагаемыми будут только 20 м².

Кто освобожден от уплаты налога Не нужно платить налог за жилье, которое принадлежит многодетным семьям, приемным семьям или детям-сиротам. Не облагается налогом недвижимость, которая расположена в зонах боевых действий или разрушена из-за войны. А также общежития и социальное жилье.

Как определяется размер налога

Размер налога определяется местными властями (сельскими, поселковыми или городскими советами) и зависит от расположения объекта. Ставка не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" метр.

Уплатить налог нужно до 1 июля следующего года. То есть налог за 2024 год должен быть уплачен в 2025 году, а за 2025 год – в 2026 году.

Заметьте. Если в собственности есть квартира более 300 м² или дом более 500 м², дополнительно уплачивается 25 000 гривен в год. Чтобы узнать окончательную сумму налога, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте налоговой.

Сколько придется заплатить в 2025-м

Ставку налога устанавливают местные органы власти (городские, поселковые или сельские советы), но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр.

В 2025 году расчет производится на основе минимальной зарплаты на 1 января 2025 года. Согласно прогнозам правительства, минимальная зарплата будет составлять 8 000 гривен.

Как рассчитывается сумма налога:

При ставке 1% – 80 гривен за 1 м²

При ставке 1,5% – 120 гривен за 1 м²

Пример: если у вас квартира 75 м², облагается 15 м²: при ставке 1% – сумма налога составит 1 200 гривен в год. При ставке 1,5% – нужно будет уплатить 1 800 гривен.

Точную ставку для своего региона можно проверить на сайте налоговой службы или в местном совете.