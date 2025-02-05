Уплата налогов на недвижимость
Этот налог называют "налогом на роскошь", но он касается не только элитного жилья, но и обычных квартир и домов. 24 Канал рассказывает, кто должен его платить, как рассчитывается сумма и какие есть сроки оплаты.
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Обязательные платежи при продаже жилья
Государственная пошлина – это плата за нотариальное удостоверение перехода права собственности от продавца к покупателю. Платит продавец в размере 1% от стоимости недвижимости.
- Пенсионный сбор – обязательный платеж для покупателя, который также составляет 1% от стоимости жилья.
- Налог на доход физических лиц (НДФЛ) – зависит от количества сделок за год и срока владения недвижимостью:
- Первая сделка в течение года – НДФЛ не уплачивается.
- Вторая сделка за год – ставка 5% от стоимости квартиры или дома.
- Третья и последующие продажи – налог возрастает до 18%.
Стоит знать. Если квартира была в собственности менее 3 лет, продавец также платит 18% НДФЛ. Исключение – продажа жилья, полученного в наследство, в таком случае налог не начисляется.
Кроме того, нужно уплатить военный сбор – 5% от стоимости недвижимости. До 2025 года эта ставка была 1,5%, но ее повысили.
Налог на "роскошь"
Кроме платежей при сделке купли-продажи, как мы уже отмечали, владельцы крупных объектов недвижимости обязаны ежегодно платить налог на жилье, если площадь превышает установленные законом нормы:
- Квартиры от 60 м²
- Дома от 120 м²
- Комбинированная недвижимость от 180 м²
Уточнение. Налог начисляется только за "лишние" квадратные метры. Например, если площадь квартиры составляет 80 м², то налогооблагаемыми будут только 20 м².
Кто освобожден от уплаты налогаНе нужно платить налог за жилье, которое принадлежит многодетным семьям, приемным семьям или детям-сиротам. Не облагается налогом недвижимость, которая расположена в зонах боевых действий или разрушена из-за войны. А также общежития и социальное жилье.
Как определяется размер налога
Размер налога определяется местными властями (сельскими, поселковыми или городскими советами) и зависит от расположения объекта. Ставка не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" метр.
Уплатить налог нужно до 1 июля следующего года. То есть налог за 2024 год должен быть уплачен в 2025 году, а за 2025 год – в 2026 году.
Заметьте. Если в собственности есть квартира более 300 м² или дом более 500 м², дополнительно уплачивается 25 000 гривен в год. Чтобы узнать окончательную сумму налога, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте налоговой.
Сколько придется заплатить в 2025-м
Ставку налога устанавливают местные органы власти (городские, поселковые или сельские советы), но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр.
В 2025 году расчет производится на основе минимальной зарплаты на 1 января 2025 года. Согласно прогнозам правительства, минимальная зарплата будет составлять 8 000 гривен.
Как рассчитывается сумма налога:
- При ставке 1% – 80 гривен за 1 м²
- При ставке 1,5% – 120 гривен за 1 м²
Пример: если у вас квартира 75 м², облагается 15 м²: при ставке 1% – сумма налога составит 1 200 гривен в год. При ставке 1,5% – нужно будет уплатить 1 800 гривен.
Точную ставку для своего региона можно проверить на сайте налоговой службы или в местном совете.