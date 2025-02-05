Сплата податків на нерухомість

Цей податок називають "податком на розкіш", але він стосується не лише елітного житла, а й звичайних квартир і будинків. 24 Канал розповідає, хто повинен його сплачувати, як розраховується сума та які є терміни оплати.

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Обов'язкові платежі при продажу житла

Державне мито – це плата за нотаріальне засвідчення переходу права власності від продавця до покупця. Сплачує продавець у розмірі 1% від вартості нерухомості.

Пенсійний збір – обов'язковий платіж для покупця, який також становить 1% від вартості житла.

Податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) – залежить від кількості угод за рік та терміну володіння нерухомістю:

Перша угода протягом року – ПДФО не сплачується.

Друга угода за рік – ставка 5% від вартості квартири або будинку.

Третій і наступні продажі – податок зростає до 18%.

Варто знати. Якщо квартира була у власності менше 3 років, продавець також сплачує 18% ПДФО. Виняток – продаж житла, отриманого у спадок, у такому разі податок не нараховується.

Крім того, потрібно сплатити військовий збір – 5% від вартості нерухомості. До 2025 року ця ставка була 1,5%, але її підвищили.

Податок на "розкіш"

Окрім платежів під час угоди купівлі-продажу, як ми уже зазначали, власники великих об'єктів нерухомості зобов'язані щорічно сплачувати податок на житло, якщо площа перевищує встановлені законом норми:

Квартири від 60 м²

Будинки від 120 м²

Комбінована нерухомість від 180 м²

Уточнення. Податок нараховується лише за "зайві" квадратні метри. Наприклад, якщо площа квартири становить 80 м², то оподатковуваними будуть лише 20 м².

Хто звільнений від сплати податку Не потрібно сплачувати податок за житло, яке належить багатодітним сім'ям, прийомним сім'ям або дітям-сиротам. Не оподатковується нерухомість, яка розташована у зонах бойових дій або зруйнована через війну. А також гуртожитки та соціальне житло.

Як визначається розмір податку

Розмір податку визначається місцевою владою (сільськими, селищними або міськими радами) та залежить від розташування об'єкта. Ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" метр.

Сплатити податок потрібно до 1 липня наступного року. Тобто податок за 2024 рік має бути сплачений у 2025 році, а за 2025 рік – у 2026 році.

Зауважте. Якщо у власності є квартира понад 300 м² або будинок понад 500 м², додатково сплачується 25 000 гривень на рік. Щоб дізнатися остаточну суму податку, можна скористатись онлайн-калькулятором на сайті податкової.

Скільки доведеться заплатити у 2025-му

Ставку податку встановлюють місцеві органи влади (міські, селищні або сільські ради), але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр.

У 2025 році розрахунок проводиться на основі мінімальної зарплати на 1 січня 2025 року. Згідно з прогнозами уряду, мінімальна зарплата становитиме 8 000 гривень.

Як розраховується сума податку:

При ставці 1% – 80 гривень за 1 м²

При ставці 1,5% – 120 гривень за 1 м²

Приклад: якщо у вас квартира 75 м², оподатковується 15 м²: при ставці 1% – сума податку складе 1 200 гривень на рік. При ставці 1,5% – потрібно буде сплатити 1 800 гривень.

Точну ставку для свого регіону можна перевірити на сайті податкової служби або у місцевій раді.