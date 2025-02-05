Податок на нерухомість: хто і скільки має заплатити у 2025 році – приклад розрахунку

Під час договору купівлі-продажу нерухомості потрібно сплатити низку обов’язкових платежів. Крім того, податок на нерухомість мають сплачувати власники житлової нерухомості, якщо її площа перевищує встановлені ліміти.

Сплата податків на нерухомість

Цей податок називають "податком на розкіш", але він стосується не лише елітного житла, а й звичайних квартир і будинків. 24 Канал розповідає, хто повинен його сплачувати, як розраховується сума та які є терміни оплати.

Дивіться також Хто з українців може не сплачувати земельний податок у 2025 році

Обов'язкові платежі при продажу житла

Державне мито – це плата за нотаріальне засвідчення переходу права власності від продавця до покупця. Сплачує продавець у розмірі 1% від вартості нерухомості.

Пенсійний збір – обов'язковий платіж для покупця, який також становить 1% від вартості житла.

Податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) – залежить від кількості угод за рік та терміну володіння нерухомістю:

Перша угода протягом року – ПДФО не сплачується.

Друга угода за рік – ставка 5% від вартості квартири або будинку.

Третій і наступні продажі – податок зростає до 18%.

Варто знати. Якщо квартира була у власності менше 3 років, продавець також сплачує 18% ПДФО. Виняток – продаж житла, отриманого у спадок, у такому разі податок не нараховується.

Крім того, потрібно сплатити військовий збір – 5% від вартості нерухомості. До 2025 року ця ставка була 1,5%, але її підвищили.

Податок на "розкіш"

Окрім платежів під час угоди купівлі-продажу, як ми уже зазначали, власники великих об'єктів нерухомості зобов'язані щорічно сплачувати податок на житло, якщо площа перевищує встановлені законом норми:

Квартири від 60 м²

Будинки від 120 м²

Комбінована нерухомість від 180 м²

Уточнення. Податок нараховується лише за "зайві" квадратні метри. Наприклад, якщо площа квартири становить 80 м², то оподатковуваними будуть лише 20 м².

Хто звільнений від сплати податку Не потрібно сплачувати податок за житло, яке належить багатодітним сім'ям, прийомним сім'ям або дітям-сиротам. Не оподатковується нерухомість, яка розташована у зонах бойових дій або зруйнована через війну. А також гуртожитки та соціальне житло.

Як визначається розмір податку

Розмір податку визначається місцевою владою (сільськими, селищними або міськими радами) та залежить від розташування об'єкта. Ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" метр.

Сплатити податок потрібно до 1 липня наступного року. Тобто податок за 2024 рік має бути сплачений у 2025 році, а за 2025 рік – у 2026 році.

Зауважте. Якщо у власності є квартира понад 300 м² або будинок понад 500 м², додатково сплачується 25 000 гривень на рік. Щоб дізнатися остаточну суму податку, можна скористатись онлайн-калькулятором на сайті податкової.

Скільки доведеться заплатити у 2025-му

Ставку податку встановлюють місцеві органи влади (міські, селищні або сільські ради), але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр.

У 2025 році розрахунок проводиться на основі мінімальної зарплати на 1 січня 2025 року. Згідно з прогнозами уряду, мінімальна зарплата становитиме 8 000 гривень.

Як розраховується сума податку:

При ставці 1% – 80 гривень за 1 м²

При ставці 1,5% – 120 гривень за 1 м²

Приклад: якщо у вас квартира 75 м², оподатковується 15 м²: при ставці 1% – сума податку складе 1 200 гривень на рік. При ставці 1,5% – потрібно буде сплатити 1 800 гривень.

Точну ставку для свого регіону можна перевірити на сайті податкової служби або у місцевій раді.