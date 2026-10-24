Налоги для ФЛП 3-й группы в 2026 году: сколько платить и когда подавать декларацию

ФЛП третьей группы в 2026 году уплачивает единый налог в размере 5 % от дохода или 3 % с НДС, а также военный сбор и ЕСВ. Годовой лимит дохода составляет 10 091 049 гривен. Рассказываем, во сколько обходится ведение ФЛП, когда нужно платить налоги и что будет в случае превышения лимита.

Какие налоги уплачивает ФЛП III группы в 2026 году

Для предпринимателей третьей группы, как сообщает monobank, предусмотрены три основных платежа:

Единый налог: 5% от дохода без НДС или 3% с НДС.

Военный сбор: 1% от полученного дохода.

ЕСВ: минимум 1 902,34 гривны в месяц или 5 707,02 гривны за квартал.

Размер ЕСВ Рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты, которая в 2026 году составляет 8 647 гривен. Для отдельных категорий предпринимателей действуют исключения из уплаты взноса.

Каков лимит дохода ФЛП III группы

В 2026 году ФЛП третьей группы может получить доход до 10 091 049 гривен в год. Если предприниматель превысит эту сумму, к доходу, превышающему лимит, будет применена ставка единого налога 15%. Также придется перейти на общую систему налогообложения в установленном законом порядке.

Чтобы не пропустить превышение, стоит регулярно проверять общую сумму дохода, полученного за год.

Когда платить налоги и подавать декларацию

ФЛП третьей группы отчитывается ежеквартально. Декларацию плательщика единого налога необходимо подать в течение 40 календарных дней после окончания квартала, а единый налог и военный сбор уплатить в течение следующих 10 календарных дней после крайнего срока подачи декларации.

ЕСВ за себя, как правило, уплачивается ежеквартально – до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала. В то же время для отдельных предпринимателей предусмотрены законодательные исключения.

Обратите внимание! Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Может ли ФЛП 3-й группы нанимать работников

Так. Для третьей группы нет ограничений по количеству наемных работников. Но если предприниматель нанимает сотрудников, он должен выполнять обязанности работодателя: удерживать из зарплаты работников НДФЛ и военный сбор, а также начислять ЕСВ в соответствии с установленными правилами.

К слову, даже если предприниматель не получает дохода, он должен уплатить минимальный ЕСВ. А ФЛП II и III групп также обязаны уплачивать единый налог и военный сбор. Сумма налога зависит от группы, в которой работает предприниматель.