До дедлайна считанные дни: когда ФЛП необходимо уплатить налоги в апреле
- ФОПы 1 и 2 групп должны уплатить налоги до 20 апреля, а для ФОПов 3 группы дедлайн наступает 20 мая.
- Ставки налогов зависят от группы: для ФОПов 1 группы – 10% от прожиточного минимума, для 2 группы – 20% от минимальной зарплаты, а для 3 группы – 5% от дохода.
Физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги, чтобы не получить штрафов от налоговой. Важный дедлайн по перечислению обязательных сборов для ФЛП 1 – 3 группы наступает в апреле 2026 года.
Когда последний день для ФЛП 1 и 2 группы?
ФЛП, которые относятся к 1 и 2 группам, должны уплатить единый налог и военный сбор за апрель. Также обязательно внести социальный взнос за I квартал 2026 года, сообщает ГНС.
Последний день уплаты налогов для предпринимателей – 20 апреля.
Ставки налогов различаются в зависимости от группы ФЛП. В частности, суммы единого налога следующие:
- для ФЛП первой группы – 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 332,80 гривен;
- для ФЛП второй группы – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 729,40 гривен.
Военный сбор для обеих групп составляет 10% от минимальной зарплаты, то есть 864,70 гривны.
Сумма единого социального взноса (ЕСВ) за І квартал составляет 22% от минимальной зарплаты за период с января по март. Это получается 5 707,02 гривны.
Заметьте! Налоговую декларацию ФОПам 1 и 2 группы необходимо подавать один раз в год. Ее требуют в течение 60 дней после окончания отчетного года. Соответственно отчитываться нужно будет в январе 2027 года.
Когда платить налоги ФОПам 3 группы?
Предприниматели, которые находятся на 3 группе упрощенной системы, тоже обязаны перечислить средства налоговой в апреле. Для них дедлайн по уплате единого социального взноса наступит 20 апреля.
Единый налог и военный сбор ФЛП 3 группы могут уплатить за I квартал 2026 года до 20 мая.
В то же время ставки налогов для этой группы несколько иные:
- для единого налога – 5% от дохода за отчетный период;
- для военного сбора – 1% от дохода.
ФЛП на 3 группе нужно подать декларацию по уплате единого налога с 1 апреля по 11 мая. Она должна содержать сумму прибыли, которую предприниматель получил в январе – марте 2026 года и сумму отчисленных налогов.
Важно! С апреля ФЛП, которые занимаются охранной деятельностью, но вовремя не перешли на общую систему налогообложения, могут потерять право работать на едином налоге. Из-за изменений в законодательстве, которые расширили список видов деятельности, запрещенных для упрощенной системы, их автоматически переведут на общее налогообложение.
Какие ошибки делают ФЛП чаще всего в 2026 году?
Даже незначительные ошибки могут обернуться для предпринимателей проблемами с налоговой. Часто ФЛП превышают лимиты дохода, не выбирают единый налог при регистрации или теряют свой статус из-за долгов или нарушений. Также риски возникают, если вовремя не зарегистрироваться плательщиком НДС в случаях, когда это является обязательным.
Распространенными остаются и ошибки в отчетности: предприниматели иногда не подают декларации из-за отсутствия дохода, не сохраняют первичные документы или забывают об обязательных формах. Также проблемы возникают из-за игнорирования требований по использованию РРО или ПРРО.
Не менее важны и финансовые нюансы: платежи должны соответствовать заявленным КВЭДам, а налоги – уплачиваться по правильным реквизитам. Смешивание личных и бизнес-средств, работа с нарушением правил или некорректное закрытие ФЛП также могут привести к штрафам и дополнительным проверкам.