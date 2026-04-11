Когда последний день для ФЛП 1 и 2 группы?

ФЛП, которые относятся к 1 и 2 группам, должны уплатить единый налог и военный сбор за апрель. Также обязательно внести социальный взнос за I квартал 2026 года, сообщает ГНС.

Последний день уплаты налогов для предпринимателей – 20 апреля.

Ставки налогов различаются в зависимости от группы ФЛП. В частности, суммы единого налога следующие:

для ФЛП первой группы – 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 332,80 гривен ;

; для ФЛП второй группы – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 729,40 гривен.

Военный сбор для обеих групп составляет 10% от минимальной зарплаты, то есть 864,70 гривны.

Сумма единого социального взноса (ЕСВ) за І квартал составляет 22% от минимальной зарплаты за период с января по март. Это получается 5 707,02 гривны.

Заметьте! Налоговую декларацию ФОПам 1 и 2 группы необходимо подавать один раз в год. Ее требуют в течение 60 дней после окончания отчетного года. Соответственно отчитываться нужно будет в январе 2027 года.

Когда платить налоги ФОПам 3 группы?

Предприниматели, которые находятся на 3 группе упрощенной системы, тоже обязаны перечислить средства налоговой в апреле. Для них дедлайн по уплате единого социального взноса наступит 20 апреля.

Единый налог и военный сбор ФЛП 3 группы могут уплатить за I квартал 2026 года до 20 мая.

В то же время ставки налогов для этой группы несколько иные:

для единого налога – 5% от дохода за отчетный период;

для военного сбора – 1% от дохода.

ФЛП на 3 группе нужно подать декларацию по уплате единого налога с 1 апреля по 11 мая. Она должна содержать сумму прибыли, которую предприниматель получил в январе – марте 2026 года и сумму отчисленных налогов.

Важно! С апреля ФЛП, которые занимаются охранной деятельностью, но вовремя не перешли на общую систему налогообложения, могут потерять право работать на едином налоге. Из-за изменений в законодательстве, которые расширили список видов деятельности, запрещенных для упрощенной системы, их автоматически переведут на общее налогообложение.

