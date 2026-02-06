Скандальный НДС для ФОПов: Украина не хочет вводить налог и предлагает альтернативу, – Bloomberg

Украина стремится смягчить непопулярный налоговый закон, которого требует Международный валютный фонд как условия для получения более 8 миллиардов долларов. Предлагают несколько вариантов, на которые может согласиться бизнес.

Почему Украина передумала вводить жесткие налоги для ФОПов?

По требованию МВФ, плательщиками налога на добавленную стоимость должны были стать все ФОПы 2-3 групп при определенных условиях, сообщает Bloomberg.

Сейчас Министерство финансов завершает работу над этим законопроектом, но против него выступают президент Владимир Зеленский , премьер-министр Юлия Свириденко и многие законодатели.

Первоначальный план заключался в том, чтобы в Украине ввести НДС для предпринимателей с годовым доходом более одного миллиона гривен (более 23 000 долларов). Хотя сначала Киев согласился на этот шаг, резкая общественная критика побудила чиновников пересмотреть свою позицию.

Зеленский лично упрекнул министра финансов Сергея Марченко за согласие на такие непопулярные условия. Министерство Марченко теперь планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог доходов от НДС до двух или четырех миллионов,

– пишут в издании.

Украинская власть склоняется к четырехкратному увеличению, сообщил Bloomberg Давид Арахамия, который возглавляет франкцию "Слуга народа".

Что известно об изменениях для ФЛП и вероятных последствиях?