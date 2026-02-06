Скандальный НДС для ФОПов: Украина не хочет вводить налог и предлагает альтернативу, – Bloomberg
- Украина стремится смягчить налоговый закон, которого требует МВФ, чтобы получить более 8 миллиардов долларов, предлагая альтернативы для бизнеса.
- Президент Зеленский критиковал министра финансов за соглашение на непопулярные налоги для ФОПов, и теперь рассматривается повышение порога доходов от НДС до двух или четырех миллионов гривен.
Украина стремится смягчить непопулярный налоговый закон, которого требует Международный валютный фонд как условия для получения более 8 миллиардов долларов. Предлагают несколько вариантов, на которые может согласиться бизнес.
Почему Украина передумала вводить жесткие налоги для ФОПов?
По требованию МВФ, плательщиками налога на добавленную стоимость должны были стать все ФОПы 2-3 групп при определенных условиях, сообщает Bloomberg.
Сейчас Министерство финансов завершает работу над этим законопроектом, но против него выступают президент Владимир Зеленский , премьер-министр Юлия Свириденко и многие законодатели.
Первоначальный план заключался в том, чтобы в Украине ввести НДС для предпринимателей с годовым доходом более одного миллиона гривен (более 23 000 долларов). Хотя сначала Киев согласился на этот шаг, резкая общественная критика побудила чиновников пересмотреть свою позицию.
Зеленский лично упрекнул министра финансов Сергея Марченко за согласие на такие непопулярные условия. Министерство Марченко теперь планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог доходов от НДС до двух или четырех миллионов,
– пишут в издании.
Украинская власть склоняется к четырехкратному увеличению, сообщил Bloomberg Давид Арахамия, который возглавляет франкцию "Слуга народа".
Что известно об изменениях для ФЛП и вероятных последствиях?
Законопроект о НДС для ФЛП может вступить в силу 1 января 2027 года, позволяя бизнесу подготовиться. Тогда ФЛП 3-й группы с лимитом в 1 миллион станут плательщиками НДС, а ставка их единого налога снизится с 5% до 3%.
На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года). Предусмотрен переходный период для обучения и тестирования новых систем, в Минфине рассказали, будут ли применять штрафы.
Введение НДС для ФЛП с оборотом более 1 миллиона гривен может привести к закрытию трети из них, а еще треть уйдет "в тень". Малый бизнес выступил против инициативы и предложил альтернативное решение через Союз украинских предпринимателей.