Чем грозит введение НДС для ФЛП?

Об этом в эфире 24 Канала рассказала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко.

По ее словам, сейчас в Украине зарегистрированы более 1,7 миллиона ФЛП, в них работает более 650 тысяч наемных работников. Введение НДС в свою очередь коснется предпринимателей, которые за год заработали более 1 миллиона гривен (около 650 – 670 тысяч ФЛП).

Хочу сказать, что я категорически не поддерживаю эту инициативу, потому что перекладывать снова ответственность и повышение налогов исключительно на микробизнес крайне неправильно,

– говорит нардеп.

Итак, последствия таких нововведений могут быть следующими:

Подорожание товаров; Дополнительные расходы на штатную единицу бухгалтера, иногда юриста, ведь НДС – самый сложный для администрирования налог в Украине; Значительная нагрузка на налоговую систему (плательщиками НДС уже зарегистрированы около 250 тысяч бизнесменов, а в 2027 году будет массовый наплыв еще с 650 тысяч человек); Денежные потери для местных бюджетов (поступления от единого налога идут в бюджеты общин, а если ФЛП будут регистрироваться плательщиками НДС – этого не будет).

К примеру, Львов получает в год не менее 3,7 миллиардов гривен именно поступлений от ЕН, а Львовщина – 5,4 миллиардов. Если же НДС для микробизнеса введут, город будет терять до 2,5 миллиардов гривен из поступлений в бюджет,

– говорит Васильченко.

Также по ее словам, около трети ФЛП вынуждены будет закрыться, не выдержав такую нагрузку, другая треть уйдет "в тень".

Что говорят предприниматели?

Малый бизнес также выступил против введения новых норм, однако предложил альтернативное решение, сообщили в СУП.

Союз украинских предпринимателей предлагает:

Сосредоточить усилия в части ликвидации схем уклонения от налогов, дробления бизнеса, контрабанды и теневых рынков подакцизных товаров. Потенциальный экономический эффект от этих мер в разы превышает поступления от расширения НДС на упрощенную систему. Устранить коррупционные риски в администрировании НДС, идентифицированы НАПК, и обнародовать результаты аудита системы остановки регистрации налоговых накладных. Провести прозрачный анализ регуляторного влияния с реалистичными расчетами административных расходов бизнеса, особенно для микро- и малых предприятий. После завершения военного положения рассматривать введение единого для всех предпринимателей порога обязательной регистрации плательщиком НДС на уровне не менее 85 тысяч евро годового оборота, что соответствует европейской практике.

