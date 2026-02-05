Отключения света мешают уплатить налоги: бизнесу рассказали, что делать
- Бизнес может отсрочить налоговые обязательства из-за отключения света, обратившись в Налоговую с соответствующими документами.
- Обращение надо подать в течение шести месяцев после окончания военного положения в Украине.
Бизнесу разрешили отсрочить определенные налоговые обязательства, если этому мешают масштабные отключения света. Однако для этого надо успеть обратиться в Налоговую и выполнить определенные условия.
Как подтвердить невозможность уплатить налоги?
Речь идет о случаях отключения электроэнергии или наступления других объективных обстоятельств, которые делают невозможным представление отчетности или регистрацию налоговых и акцизных накладных, пишет NV.
Смотрите также ФЛП не смогут получить помощь от правительства: кто останется без денег
В таких случаях налогоплательщик имеет право обратиться в органы Государственной налоговой службы с заявлением и соответствующими документами для подтверждения. Однако надо успеть это сделать в соответствующие сроки:
- ГНС и ее территориальные органы обязаны рассмотреть представленные материалы и вынести обоснованное решение;
- Если ГНС принимает решение о невозможности выполнения налоговой обязанности, налогоплательщик освобождается от ответственности.
Выполнить обязанность необходимо в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Что нужно сделать ФЛП в феврале?
Среди двух обязательных задач для предпринимателей – подача декларации и уплата одного налога, пишет "РБК-Украина".
- Подача декларации
9 февраля для ФЛП 3 группы – это последний срок для подачи годовой налоговой декларации. Вместе с ней необходимо подать приложение по ЕСВ за 2025 год. Даже если доходов не было, подача декларации обязательна.
- Уплата военного сбора
ФЛП 1, 2 и 4 групп военный сбор надо платить ежемесячно, независимо от того, был ли у вас доход. Это 10% от минимальной заработной платы (в 2026 году – 864,70 гривен), которые надо успеть уплатить до 20 февраля.
Зато ФЛП 3 группы платят военный сбор пропорционально своему заработку: 1% от дохода (дополнительно к 5% или 3% единого налога). У этой категории дедлайн 19 февраля.
Что известно о налогах для ФЛП и теневых схемах?
Во время войны в Украине аномально выросло количество ФЛП, что связывают с расширением теневых схем "дробления бизнеса". Схемы дробления позволяют избегать уплаты НДС, и для их преодоления нужны законодательные изменения и реформирование налоговой службы.
До 2027 года ФЛП на упрощенной системе налогообложения не будут обязательно плательщиками НДС. С 1 января 2027 года регистрация как плательщика НДС может стать обязательной, если их годовые доходы превышают 1 миллион гривен.
ФОПы в Украине платят 15% единого налога в случаях превышения предельного объема дохода, осуществления неразрешенных видов деятельности или использования других способов расчетов.