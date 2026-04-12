Некоторые ФЛП могут не платить один важный налог: кого это касается

В 2026 году часть физических лиц-предпринимателей может не платить военный сбор – но это право имеют далеко не все. Чтобы воспользоваться льготой, нужно соответствовать четко определенным условиям.

Кто может не платить военный сбор?

Прежде всего эти правила касаются предпринимателей, которые проходят военную службу, пишет Государственная налоговая служба.

Закон предусматривает, что ФЛП освобождаются от уплаты налога в течение всего времени службы. Но только при условии, что они:

были мобилизованы во время всеобщей мобилизации;

или привлечены к выполнению мобилизационных задач на должностях, предусмотренных штатами военного времени;

или подписали контракт на прохождение службы.

Причем освобождение касается не только военного сбора. Оно также распространяется на единый налог, налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос вместе с подачей отчетности.

Впрочем, есть важный нюанс: предприниматель должен быть зарегистрирован как ФЛП еще до момента призыва. Если же человек открыл бизнес уже после мобилизации или заключения контракта, льгота на него не действует.

