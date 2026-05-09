Время идет: что обязательно должны сделать ФЛП в мае, чтобы не схватить штраф

Для украинских предпринимателей май станет одним из самых важных месяцев в отношении налогов и отчетности. ФОПам разных групп нужно вовремя уплатить единый налог, военный сбор, а части предпринимателей еще и подать декларации и квартальные отчеты.

Какие крайние даты уплаты налогов для ФЛП в мае?

Предприниматели имеют свои дедлайны, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

ФЛП 1-й группы должны до 20 мая:

уплатить единый налог за май – 332,80 грн;

уплатить военный сбор – 864,70 грн.

Для ФЛП 2-й группы до 20 мая предусмотрено:

уплата единого налога – 1 729,40 грн;

уплату военного сбора – 864,70 грн.

ФЛП 3-й группы в мае нужно:

до 11 мая подать декларацию за первый квартал 2026 года;

до 20 мая уплатить 5% единого налога;

до 20 мая уплатить 1% военного сбора.

ФЛП, которые имеют наемных работников, до 11 мая должны подать налоговый расчет, Приложение 1 по ЕСВ и Приложение 4ДФ за январь, февраль и март 2026 года.

Также предприниматели, которые осуществляли выплаты физическим лицам, должны подать налоговый расчет с Приложением 4ДФ за первый квартал года.

Что это значит?

Для предпринимателей май фактически стал месяцем повышенной налоговой нагрузки.

Для ФЛП:

важно не пропустить сроки;

необходимо правильно оформить отчетность;

возрастает риск штрафов за ошибки или просрочку.

Для государства:

это один из ключевых периодов поступления налогов в бюджет;

контроль за отчетностью становится более жестким;

военный сбор остается важным источником финансирования обороны.

Обратите внимание! Для украинских ФЛП май стал одним из важнейших месяцев налогового календаря. Предпринимателям нужно не только вовремя уплатить налоги и военный сбор, но и правильно подать отчетность. На фоне усиления контроля и военной нагрузки на бюджет внимательность к налоговым дедлайнам становится критически важной для бизнеса.

Кто может не платить налоги?

Предприниматели, которые уже были зарегистрированы как ФЛП или вели независимую профессиональную деятельность до момента призыва или заключения контракта, могут воспользоваться некоторыми льготами сообщили в ГНС.

Льгота действует для предпринимателей, которых призвали во время всеобщей мобилизации, или которые подписали контракт на прохождение военной службы. На весь период военной службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) такие предприниматели могут не платить:

налог на доходы физических лиц;

единый налог;

военный сбор;

единый социальный взнос за себя.

Также они освобождаются от обязанности подавать отчетность по этим налогам. Освобождение начинается с первого числа месяца, в котором состоялась мобилизация или подписания контракта, и продолжается до последнего дня месяца демобилизации или увольнения со службы.

Новые налоги в Украине: почему деятельность ФЛП может быть усложнена?

В конце марта 2026 года Министерство финансов обнародовало новый вариант налогового законопроекта. Этот документ является одним из требований для продолжения финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8 миллиардов долларов. 24 Канал узнал, что именно может измениться для ФЛП и потребителей.

Законопроект в основном усложняет деятельность для ФЛП, потому что кроме предельной суммы для введения НДС, есть еще другой перечень требований, которые Государственная налоговая служба может трактовать по своему усмотрению. Например, что такое ФЛП, который имеет трудовые отношения, как это коррелируется и тому подобное.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" В Украине на самом деле есть проблема с тем, что крупные сети пользуюсь такими схемами, как дробление бизнеса на ФЛП. Впрочем с этой проблемой стоит бороться по-другому, ведь у нас есть финансовый мониторинг.

Налоговая может проверить тот или иной бизнес, а соответственно, увидеть реальную картину. Впрочем это хотят делать не точечно и отдельно с теми бизнесами, которые нарушают правила, а априори со всеми бизнесами. Итак, те предприниматели, которые работают честно и платят все налоги, будут вынуждены оправдываться.

Соответственно, мы не будем работать максимально с черным и серым бизнесом, а будем пытаться бороться с белым,

– говорит аналитик.

В то же время сейчас есть немало сфер в Украине, которые требуют внимания, в частности контрабанда на таможне, рынок алкоголя, сигарет и горючего. Именно там можно быстрее аккумулировать дополнительные средства без риска для экономической активности.

По мнению Щедрина, вреда от этого законодательства гораздо больше, чем условной пользы. Ведь те налоговые поступления, которые должны от него прийти, не перекроют тех рисков и негативных последствий, которые ждут бизнес, а это увеличение инфляции и сокращение предпринимательской деятельности.

