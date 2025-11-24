Налоги для ФЛП в декабре: что нужно уплатить и кто может этого не делать
- ФЛП 1 и 2 группы должны платить единый налог и военный сбор ежемесячно до 20 числа, а ЕСВ – раз в квартал.
- ФЛП 3 группы может платить все налоги раз в квартал, причем в декабре налоги не платятся, если не было дохода.
Отдельные группы ФЛП должны платить налоги ежемесячно. Стало известно, какие сборы и сколько нужно платить предпринимателям в декабре.
Какие налоги будут платить ФЛП в декабре?
Размер налоги и сроки их уплаты зависят от группы ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на You Control.
ФЛП 1 группы:
Уплата налогов ФЛП 1 группы упрощенной системы осуществляется ежемесячно до 20 числа. Такой ФЛП обязан каждый месяц платить:
- Единый налог – 10% начисляется с размера минимального прожиточного минимума, зафиксированного на 1 января года. В 2025 он это 3 028 гривен. – следовательно, ЕН для 1 группы составляет 302,80 гривен.
- Военный сбор – 10% начисляется от суммы минзарплаты, что зафиксирована на 1 января года. В 2025 году минималка составляет 8 000 гривен, следовательно ФЛП перечисляет 800 гривен военного сбора.
- Единый социальный взнос – минимальный 22% начисляется от текущей суммы минимальной зарплаты (не на начало года, а с учетом показателя на каждый месяц), сейчас это 1 760 гривен.
ФЛП 2 группы:
Сроки уплаты ЕН и ВС такие же, что и для 1 группы – установлены до 20 числа каждого месяца авансовым платежом.
Суммы ЕН и ВС начисляются от минимальной зарплаты, что была установлена на 1 января года – 20% и 10% соответственно. В 2025 году ФЛП 2 группа платит налоги:
- единый налог 1 600 гривен;
- военный сбор 800 гривен.
ЕСВ начисляется по тому же алгоритму, что и для всех ФЛП на упрощенной систем – надо платить минимум 22% от текущего размера минимальной зарплаты, в 2025 году составляет 1 760 гривен.
ФЛП 3 группы:
Условия исчисления и уплаты единого налога ФЛП 3 группы, военного сбора не такие, как для 1 и 2 групп. Единый налог и военный сбор исчисляются как процент со всей суммы дохода – соответственно, если в течение определенного периода предприниматель не получал средства, то и налоги может не платить.
Платить налоги нужно в течение 50 дней после того, как заканчивается квартал. Поэтому в декабре ФЛП 3 группы не будут платить налоги.
Уплата налогов ФЛП 3 группы осуществляется каждый налоговый квартал в таких суммах:
- ЕН – 5% от всего дохода.
- ВС – 1% от суммы всех средств.
- ЕСВ – как для 1 и 2 групп, минимально 1 760 гривен.
Заметьте! ФЛП 1 группы и ФЛП 2 группы на упрощенной системе налогообложения должны платить единый налог и военный сбор каждый месяц, а ЕСВ – раз в квартал. ФЛП 3 группы может платить все виды налогов раз в квартал.
Кто может не платить налоги?
Независимо от того, какую систему налогообложения выбрал, ФЛП может не платить ЕСВ в некоторых случаях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС. Это возможно, если:
- Предприниматель получает пенсию по возрасту или является лицом с инвалидностью;
- ФЛП на общей системе не имел дохода в течение отчетного периода;
- Предприниматель был мобилизован;
- ФЛП зарегистрирован на временной оккупированной территории.
Также те ФЛП на упрощенной системе, место ведения предпринимательской деятельности которых зарегистрировано на ВОТ или в зонах боевых действий, могут не платить военный сбор, единый налог.
Что известно о ФЛП в Украине и уплате налогов?
С 2026 года минималка и прожиточный минимум вырастут, что повлияет на налоги для ФЛП I – III групп. Для ФЛП I группы единый налог составит 328 гривен, для II группы ФЛП – 1 729,40 гривны, а для III группы ФЛП – 3% или 5% от дохода.
Пенсионеры-ФЛП освобождаются от уплаты Единого социального взноса, однако обязаны платить другие налоги. С 1 октября количество случаев, когда можно не платить ЕСВ, уменьшилось.
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФЛП по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.