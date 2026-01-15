Продажа авто в 2026 году: в сервисном центре рассказали о новых налогах
- При продаже легкового авто или мотоцикла в Украине взимают процент от стоимости транспортного средства и военный сбор, их сумма зависит от количества продаж в этом году.
- Грузовики, прицепы и автобусы облагаются налогом по ставке 5% + военным сбором; для защитников военный сбор составляет 1,5%.
Налоги от продажи авто или мотоцикла зависят от того, сколько таких продаж вы осуществили в этом году. Относительно первого налога есть некоторые нюансы, которые надо знать водителям в Украине.
Какой налог на первую продажу авто?
Счет ведется именно за год с 1 января по 31 декабря, а не от даты конкретной продажи или первой регистрации транспортного средства, пишет 24 Канал со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Ключевые правила в 2026 году такие:
- Первая продажа легкового автомобиля или мотоцикла (мопеда) в течение года не подлежит налогообложению.
- Вторая продажа облагается налогом по ставке 5% от стоимости транспортного средства + военный сбор (5%).
- Третья и последующие продажи в году облагаются налогом в размере 18% от стоимости транспортного средства + военный сбор (5%).
Интересно! Грузовики, прицепы, автобусы облагаются налогом при первой и второй продаже также, но по ставке 5% + военным сбором. Для защитников ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.
Что известно об оформлении, страховку и растаможку авто в Украине?
С 2025 года в Украине действует новый закон, позволяющий страховым компаниям самостоятельно устанавливать тарифы на автогражданку. Средняя стоимость страхования в 2025 году для легкового автомобиля колеблется от 2 500 до 10 000 гривен, в зависимости от объема двигателя, места регистрации, компании и льгот.
В 2026 году основные факторы для расчета платежей для растаможки авто останутся неизменными: стоимость авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива. Также могут быть дополнительные расходы, например, сбор в Пенсионный фонд (3 – 5% от стоимости авто, в зависимости от цены).
С 2025 года в Дії возобновлена услуга, что позволяет продать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа. Стоимость услуги составляет 350 гривен, дополнительно можно оплатить за физический техпаспорт (405 гривен) и выбор номерного знака (до 360 гривен).