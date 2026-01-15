Какой налог на первую продажу авто?

Счет ведется именно за год с 1 января по 31 декабря, а не от даты конкретной продажи или первой регистрации транспортного средства, пишет 24 Канал со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Ключевые правила в 2026 году такие:

Первая продажа легкового автомобиля или мотоцикла (мопеда) в течение года не подлежит налогообложению.

легкового автомобиля или мотоцикла (мопеда) в течение года не подлежит налогообложению. Вторая продажа облагается налогом по ставке 5% от стоимости транспортного средства + военный сбор (5%).

облагается налогом по ставке 5% от стоимости транспортного средства + военный сбор (5%). Третья и последующие продажи в году облагаются налогом в размере 18% от стоимости транспортного средства + военный сбор (5%).

Интересно! Грузовики, прицепы, автобусы облагаются налогом при первой и второй продаже также, но по ставке 5% + военным сбором. Для защитников ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

Что известно об оформлении, страховку и растаможку авто в Украине?