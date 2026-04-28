Повышение налогов больно отразилось на малом бизнесе в России — значительная часть предприятий фактически потеряла доходность. По результатам опроса Центра стратегических разработок около половины компаний (50%) сейчас работают без прибыли.

Как новые налоги в России ударили по бизнесу?

Еще более пессимистическую картину показывают данные Торгово-промышленной палаты: по их оценкам, в первом квартале без заработка осталось 65% предприятий, пишет The Moscow Times.

Многие ушли в убытки, поскольку не смогли правильно выбрать налоговый режим,

– говорит вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Поэтому бизнес-объединение обратилось в налоговую службу с просьбой разрешить предпринимателям изменить систему налогообложения до конца года.– в противном случае ситуация может еще больше ухудшиться.

Причиной такого провала стали изменения в налоговое законодательство, которые вступили в силу с 1 января 2026 года. Теперь компании на упрощенной и патентной системах с доходом более 20 миллионов рублей обязаны платить НДС. Ранее этот порог был значительно выше– 60 миллионов рублей.

Параллельно власти повысили саму ставку НДС– с 20% до 22%, а также упразднила часть льгот по страховым взносам. В Министерстве финансов рассчитывали, что это придаст бюджету около 200 миллиардов рублей.

Но на практике эффект оказался обратным. Уже в первом квартале налоговые поступления от бизнеса и граждан, работающих на специальных режимах, снизились на 16% в годовом измерении– к 537, 2 миллиарда рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее признавал, что экономическая ситуация в стране стала сложнее, чем в прошлые годы. По его словам, предприниматели особенно остро почувствовали изменения из-за налогового давления, дорогие кредиты и нехватка кадров.

Опрос также показал, что бизнес сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами. Чаще всего предприниматели жалуются на слабый спрос., 5%), рост затрат (26, 5%) и высокие процентные ставки по кредитам (26%). При этом более половины опрошенных (52, 5%) вообще не имеют доступа к финансированию.

Показательно и то, как изменилось планирование: примерно 70% компаний строят свои прогнозы максимум в год вперед– дальше просто не рискуют.

Ожидания будущего тоже не добавляют оптимизма. Около 63, 5% бизнеса прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации уже в ближайший год. Еще четверть считает, что ничего не изменится. И только 11, 5% надеются на положительные сдвиги.

Как новая ставка НДС влияет на бизнес?

НДС в России сейчас составляет 22%. Раньше этот показатель был– 20%, сообщает СЗРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду отрицательных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары: тарифы логистических компаний сразу выросли на 10– 20%; повышение цен в общепите, частной медицине и образовании в среднем составило 8– 10%.

Среди следующих последствий также: повышение стоимости государственных заимствований; падение доходов российских предприятий; высокий уровень учетной ставки.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени– где-то больше месяца– Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне происходящего на Ближнем Востоке. И сейчас это время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне всеобщего дефицита бюджета, в частности, за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4, 5 триллионов рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5– 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти., которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

