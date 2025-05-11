Шанс работать официально: какие преимущества даст украинцам налогообложение онлайн-бизнеса

Новый законопроект позволяет самозанятым, которые работают через цифровые платформы, легализовать свою деятельность на упрощенных условиях. Это позволит избежать штрафов и обеспечить прозрачную уплату налогов.

Для чего нужно налогообложение цифровых платформ

Кабмин поддержал законопроект о новой системе налогообложения доходов с цифровых платформ. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в комментарии 24 Канала отметил: документ также создает условия для легальной работы самозанятых.

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По предварительным подсчетам, законопроект может помочь легализовать деятельность около 300 – 400 тысяч самозанятых. Прежде всего это коснется курьеров, мастеров и других специалистов, которые благодаря официальному статусу смогут претендовать на пенсию, выше минимальной.

Важно! Сейчас законопроект еще не рассмотрела Верховная Рада.

Какое будет налогообложение у тех, кто получит доход с цифровых платформ

Михаил Непран объяснил, что, по предложению Министерства финансов, налогообложение планируется применять к тем, чей годовой оборот превышает 7 миллионов гривен.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Таким образом, простым мастерам на цифровых платформах довольно трудно заработать такие средства в год, а значит налогообложение будет на уровне 5% от оборота и военный сбор.

Также, пользователям не придется самостоятельно подавать отчетность или платить налоги, ведь эти обязанности возьмет на себя платформа, на которой они работают.

Интересно! Это значительно упрощает процесс для самозанятых лиц по сравнению с физическими лицами-предпринимателями, которые вынуждены заниматься еще и бухгалтерией.