Налог на посылки из-за рубежа: как будет работать реформа и когда вступит в силу 20% НДС

Верховная Рада приняла законодательные изменения, касающиеся налогообложения международных посылок для онлайн-заказов. По данным Министерства финансов, введение 20-процентного НДС на такие посылки состоится не ранее июля 2027 года.

Как будет взиматься налог и кто за это заплатит

Адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик рассказал в комментарии 24 Каналу, что новые правила отменят прежнюю норму. Она позволяла ввозить коммерческие посылки стоимостью до 150 евро без уплаты налога на добавленную стоимость.

Министерство финансов уточняет, что принятые изменения закреплены в законопроектах № 16051-1 о налоге на добавленную стоимость на дистанционные продажи и № 15460 об упрощении таможенных формальностей. Окончательный текст закона и практические механизмы администрирования будут иметь решающее значение, ведь говорить о подорожании каждого зарубежного заказа прямо сейчас не соответствует действительности.

Юрий Ванетик Адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Налог на добавленную стоимость и пошлина являются юридически и экономически разными сборами, поэтому отмена освобождения от НДС не означает автоматического введения дополнительных таможенных тарифов на каждую посылку. Согласно новой модели налог будет взиматься с коммерческих покупок незначительной стоимости, вероятно, непосредственно маркетплейсами при окончательном расчете на сайте. Некоммерческие подарки и другие специфические случаи потребуют отдельного нормативного регулирования.

Фактическая нагрузка уплаты налога распределится между потребителями, продавцами, торговыми платформами и логистическими операторами. Если 20% НДС полностью включат в итоговую цену, товар стоимостью 100 евро подорожает до 120 евро без учета других возможных сборов. Реальный рост цены может быть меньше, если иностранные продавцы возьмут часть расходов на себя, или больше в случае начисления дополнительных комиссий за обработку. Сильнее всего это почувствуют семьи с низким доходом, студенты и вынужденные переселенцы, для которых недорогая одежда, техника и бытовые вещи являются повседневной необходимостью, а не предметами роскоши.

Влияние на отечественный бизнес и рынок и риски возникновения экономического термоса

Украинские ритейлеры, которые уже уплачивают НДС при импорте и реализации товаров внутри страны, долгое время указывали на неравную конкуренцию с безналоговыми прямыми отправками из-за рубежа. Уравнивание налоговых условий способно перенаправить часть заказов к внутренним продавцам, особенно когда покупателям важны быстрая доставка, гарантийные обязательства и простой механизм возврата. В то же время защищенность на рынке автоматически не гарантирует роста эффективности локальных продавцов, а дальнейшее движение цен будет определяться конкурентной средой.

Соучредитель группы NOVA Владимир Поперечнюк в интервью изданию NV от 16 октября обратил внимание на потенциальные угрозы:

Налогообложение посылок может создать своеобразный экономический термос, который ограничит доступ к глобальной торговле,

– Владимир Поперечнюк, соучредитель группы NOVA.

Он также добавил, что логистические компании смогут увеличить доходы от услуг таможенного брокерства, в то время как их клиенты будут нести дополнительные расходы. Поскольку Украина не обеспечивает себя полностью собственной продукцией, мелкие предприниматели ежедневно заказывают из-за рубежа комплектующие, инструменты, тестовые образцы и детали. Если на оформление таможенных документов для компонента стоимостью 15 евро будут уходить часы, административные расходы превысят сам налог. Кроме того, в условиях войны требуют отдельного подхода процедуры и льготы для товаров оборонного и гуманитарного назначения.

Фискальные ожидания и зарубежная практика

Власти обосновывают необходимость изменений как выравниванием правил игры, так и поиском средств на оборону, обеспечением базовых государственных услуг и выполнением условий сотрудничества с МВФ и ЕС в сфере электронной торговли. Во время голосования 15 октября озвучивались прогнозные оценки в 20–30 миллиардов гривен дополнительных поступлений, однако фактические сборы будут зависеть от затрат на контроль, поведения покупателей и действующих исключений.

Показательным примером, по словам Юрия Ванетика, являются Соединенные Штаты, где норма de minimis на протяжении многих лет освобождала от пошлин посылки стоимостью до 800 долларов. Таможенно-пограничная служба США (CBP) сообщила о приостановке этой льготы для подпадающего под регулирование импорта из всех стран с 29 августа 2025 года. В июне 2026 года ведомство объявило о бессрочной приостановке действия нормы для международных почтовых отправлений и запустило новый порядок упрощенного почтового оформления с 24 июля 2026 года.

В свою очередь, Европейский Союз отменил порог освобождения от НДС для заказов до 22 евро еще в 2021 году, внедрив систему Import One-Stop Shop (IOSS). Европейский опыт показал, что налог наиболее эффективно начислять сразу в момент покупки, избегая задержек на границе и непредвиденных платежей при вручении посылки.

Советы покупателям и ориентиры для реформы

Американский юрист и политический стратег Юрий Ванетик отмечает, что государству крайне важно опубликовать простые и понятные правила, обеспечить расчет стоимости до оплаты, наладить понятную систему возврата товаров и сохранить исключения для гуманитарных грузов и нужд обороны.

Потребителям при планировании заказов следует различать пошлину и НДС, проверять включение налога в итоговый чек на маркетплейсе, сохранять инвойсы и оценивать полную сумму покупки вместе с доставкой. Бизнесу необходимо заранее оценить цепочки поставок и готовность иностранных партнеров начислять НДС. Главный вызов заключается в модернизации налогообложения без превращения международной торговли в бюрократический барьер в военный период.

Кстати, "Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже сбила российские ударные беспилотники. Компания также развивает собственные возможности по тушению пожаров, возникающих на объектах в результате вражеских атак.