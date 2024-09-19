Как проверить, есть ли налоговый долг

Лица, которые не являются субъектами хозяйствования, могут очень быстро проверить, есть ли у них налоговая задолженность. Для этого существует несколько способов.

Как проверить налоговый долг

В первую очередь, чтобы узнать есть ли налоговый долг, можно воспользоваться сайтом ГНС.

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Напомним! Вход в Электронный кабинет осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.

В Электронном кабинете нужно нажать "Состояние расчетов с бюджетом". Там красным цветом будут обозначены суммы задолженности перед бюджетом.

Также можно обратиться с письменным заявлением в один из следующих налоговых органов:

по своему налоговому адресу для проведения сверки данных о начисленной сумме налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

по своему налоговому адресу (месту регистрации) для проведения сверки данных относительно начисленной суммы транспортного налога;

по месту нахождения земельного участка для проведения сверки данных относительно начисленной суммы платы за землю.

К слову, лицо, которое имеет налоговый долг перед государством, может получить налоговое требование по месту учета. Там учитывается долг налогоплательщика при наличии долга в сумме от 3 060 гривен.