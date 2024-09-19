Як перевірити податковий борг

В першу чергу, щоб дізнатися чи є податковий борг, можна скористатися сайтом ДПС.

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Нагадаємо! Вхід до Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

В Електронному кабінеті потрібно натиснути "Стан розрахунків з бюджетом". Там червоним кольором будуть позначені суми заборгованості перед бюджетом.

Також можна звернутися з письмовою заявою до одного із наступних податкових органів:

за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо нарахованої суми транспортного податку;

за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо нарахованої суми плати за землю.

До слова, особа, яка має податковий борг перед державою, може отримати податкову вимогу за місцем обліку. Там обліковується борг платника податків за наявності боргу в сумі від 3 060 гривень.