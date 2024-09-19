Тисячі вагонів стоять без діла

Два роки тому під арештом опинилися понад 21,5 тисячі вагонів. Впродовж цього часу вони були у користуванні "Укрзалізниці", але та не використовувала їх за призначенням, повідомили в АРМА.

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Як розповіли в Агентстві з розшуку та менеджменту активів, частина вагонів потребує проведення ремонту, сертифікації та техогляду. Втім, для наповнення бюджету вже зараз шукають управителя активами, і перший зсув у справі вже є.

Перший лот

Перша партія з 436 вагонів за результатами конкурсу перейде в управління ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп". Зараз здійснюється перевірка компанії на зв'язки з представниками Росії.

Згідно з умовами договору новий управитель зобов’язався сплачувати 85% від отриманого доходу до державного бюджету із встановленим мінімальним гарантійним платежем, допоки управитель не розпочне постійну діяльність щодо управління активом,

– повідомили в АРМА.

У держреєстрі бенефіціаром компанії вказаний Дмитро Біленький. Компанію заснували у 2017 році, вона почала діяльність з постачання вугілля, але потім розширила асортимент.

Щодо інших лотів, то наразі АРМА здійснює огляд спільно з "Укрзалізницею", щоб сформувати наступні пропозиції.