Чому контракт можуть розірвати

Як повідомляє комунальне підприємство "Зелене місто" у місті Львів, польський підрядник не виконав частину своїх зобов'язань. Йдеться про істотне порушення контракту.

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Олександр Єгоров Директор львівського комунального підприємства "Зелене місто" Комунальне підприємство має нестандартну ситуацію, під загрозою розірвання угоди з підрядником "Control Process SA". Він порушив основну вимогу контракту – ненадання банківської гарантії на суму 3,6 мільйонів євро на виконання робіт. Така ситуація ставить під великий ризик взагалі продовження цього контракту.

Як уточнює Єгоров, зараз тривають юридичні консультації відносно подальших дій, які має здійснити ЛКП.

Зверніть увагу! Якщо польська компанія не виконає умови і контракт буде розірвано, у бюджет Львова має надійти 3,6 мільйона євро.