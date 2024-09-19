Тысячи вагонов стоят без дела

Два года назад под арестом оказались более 21,5 тысячи вагонов. В течение этого времени они были в пользовании "Укрзализныци", но та не использовала их по назначению, сообщили в АРМА.

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Как рассказали в Агентстве по розыску и менеджменту активов, часть вагонов требует проведения ремонта, сертификации и техосмотра. Впрочем, для наполнения бюджета уже сейчас ищут управляющего активами, и первый сдвиг в деле уже есть.

Первый лот

Первая партия из 436 вагонов по результатам конкурса перейдет в управление ООО "Финансово-промышленная компания "Ресурсгруп". Сейчас осуществляется проверка компании на связи с представителями России.

Согласно условиям договора новый управляющий обязался платить 85% от полученного дохода в государственный бюджет с установленным минимальным гарантийным платежом, пока управляющий не начнет постоянную деятельность по управлению активом,

– сообщили в АРМА.

В госреестре бенефициаром компании указан Дмитрий Беленький. Компанию основали в 2017 году, она начала деятельность по поставке угля, но потом расширила ассортимент.

Что касается других лотов, то сейчас АРМА осуществляет обзор совместно с "Укрзализныцей", чтобы сформировать следующие предложения.