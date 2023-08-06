Что будет с трудовыми доходами и безработицей в Украине: прогноз НБУ

В последнем инфляционном отчете Нацбанк поделился прогнозом по доходам украинцев и уровню безработицы в стране на ближайшие годы. Что об этом следует знать – дальше в тексте.

В Нацбанке заявили, что в 2023 году трудовые доходы украинцев будут расти. Речь идет как о номинальных, так и о реальных доходах. В то время как уровень безработицы будет спадать ощутимыми темпами.

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Нацбанк о безработице и доходах в Украине

Согласно последним данным, росту трудовых доходов и сокращению безработицы будет способствовать оживление украинской экономики. Что касается второго показателя, то в ближайшие годы НБУ ожидает такую динамику на рынке труда:

В 2023 году уровень безработицы в Украине спадет 19% ;

На следующий год этот показатель упадет до 16,9% ;

К 2025 году ожидают, что уровень безработицы составит 14,4%.

В послевоенное время их увеличению дополнительно будет способствовать усиление конкуренции с работодателями за рабочую силу. Рост трудовых доходов возобновится уже в этом году, а в дальнейшем будет ускоряться,

– заявили в Нацбанке.

В то же время, Национальный банк Украины предупреждает, что уровень безработицы в Украине будет выше, чем до полномасштабного вторжения России против Украины. Одна из главных причин – сохранение значительных диспропорций на рынке труда. Например, на рынок труда будет влиять неравномерное экономическое восстановление по секторам и регионам из-за последствий российской агрессии.