Спонсоруют войну: НБУ призвал Raiffeisen, Credit Agricole, Intesa, OTP, ING выйти из России

Национальный банк Украины призвал ряд международных банков и страховых групп реализовать свои заявления и выйти из российского рынка. Регулятор таким образом предлагает им определиться на чьей стороне.

Скандал из Raiffeisen

На днях стало известно, что, например, Raiffeisen не только одновременно работает на территории России и Украины, но признает псевдореспублики на аннексированной Россией территории. Банк предлагает кредитные каникулы временно мобилизованным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Подробнее Raiffeisen работает в России и на своем сайте фактически признает псевдореспублики.

В НБУ считают, что такие действия Raiffeisen – очередное свидетельство того, что сделанные заявления отличаются от фактического положения дел.

Они остаются активными участниками банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически толеруя дерзкое нарушение Россией международного права,

– говорится в сообщении украинского центробанка.

Регулятор напомнил, что неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории России и Беларуси.

Такие обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ еще раз получил заверение, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка". Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым,

— отмечено в заявлении.

Спонсоруют военные преступления

В НБУ подчеркнули, что, продолжая работать на территории России и Беларуси, банки таким образом поддерживают агрессора и его военные преступления.

В связи с этим получение прибыли в стране-агрессорке приводит к значительным рискам для деятельности указанных институтов в их основных юрисдикциях,

– отметил НБУ

Поэтому регулятор отметил, что обратится с запросами в соответствующие правительства и регуляторы для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп.