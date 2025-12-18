НДС для "упрощенцев": к чему готовиться малому бизнесу и есть ли альтернатива
- В Украине предлагают обязательную уплату НДС для всех ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен с 2027 года.
- Законопроект нацелен на установление одинаковых правил для бизнеса и ограничения схем уклонения от налогов, но переход на общую систему налогообложения может стать бременем для мелких предпринимателей.
В Украине хотят ввести обязательную уплату НДС для всех ФЛП, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен. Если предложение поддержат, изменения начнут действовать с 2027 года.
Что может измениться для ФЛП?
Согласно обнародованному Министерством финансов законопроекту, порог в миллион гривен дохода для регистрации плательщиком НДС хотят распространить на всех физических лиц предпринимателей – плательщиков единого налога. Такое предложение навредит малому бизнесу, рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман.
К сожалению, Министерство финансов решило начать не с компромиссов, а снова нервировать весь малый и микробизнес. Законопроект простой, как угол дома: убрать исключение о миллионе, который ранее не распространялся на плательщиков единого налога. Это именно та непутевая и вредная норма, о которой мы и думали раньше, что Министерство финансов так сделает. Оно так и сделало. Но шансов у этого законопроекта – ноль.
Законопроект от Министерства финансов вынесли на публичное обсуждение 18 декабря. Среди предложенных в нем норм:
- изменение ставки для 3 группы: при достижении лимита дохода в 1 миллион гривен ФЛП станет плательщиком НДС, а ставка единого налога снизится с 5% до 3%;
- время на подготовку к переходу – в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года;
- исключение для иностранцев – требование не будет распространяться на плательщиков единого налога 3 группы – е-резидентов.
- онлайн регистрация и отчетность через "Электронный кабинет".
По приведенным в законопроекте данным, норма об обязательной регистрации плательщиком НДС и переход на общую систему налогообложения распространится на 660,2 тысячи ФЛП 2 и 3 групп.
Справочно: Упрощенная система предназначена для снижения налоговой нагрузки и стимулирования развития малого бизнеса. Она предусматривает более простой учет и уплату Единого налога вместо нескольких.
В Минфине цель предлагаемого законопроекта определили следующим образом:
- одинаковые правила для бизнеса с подобными оборотами;
- ограничение использования упрощенной системы для агрессивной оптимизации налогов, дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды;
- защита честного малого бизнеса.
В чем заключается сложность перехода на общую систему налогообложения для ФОПов?
По словам экономиста Олега Гетмана, переход на общую систему налогообложения станет бременем для малого и микробизнеса ввиду ее сложности.
НДС – это сверхсложная, особенно в наших условиях, система администрирования, это блокировка налоговых накладных, отчетность. Поэтому это минимум брать отдельного бухгалтера и сталкиваться со всеми проблемами безумной общей системы,
– отметил эксперт.
Стоит заметить, что нагрузка возрастет не только на ФЛП, но и на налоговую, специалисты которой будут администрировать 660 тысяч новых плательщиков НДС.
По тексту законопроекта, ожидаемые расходы на увеличение нагрузки на налоговиков и обновление программного обеспечения составят 179,8 миллиона гривен. Тогда как поступления в госбюджет от нововведения оценивают в 40,1 миллиарда гривен.
Напомним: НДС – это косвенный налог, который уплачивается в стоимости товаров и услуг за счет конечного потребителя. В Украине он базово составляет 20%: их добавляют к цене товара или услуги. Для НДС существуют различные ставки, а процесс отчетности достаточно сложный.
Какие альтернативы порога в 1 миллион гривен?
Экономист Олег Гетман говорит, что предложенный Министерством финансов законопроект можно усовершенствовать, если изменить порог для регистрации плательщиков единого налога плательщиками НДС.
К нему надо добавить, что порог будет не один миллион, а нормальный европейский порог – 85 тысяч евро. Тогда он становится нормальным,
– заключает экономист.
В пересчете на гривны этот порог мог бы составлять около 4 миллионов гривен.
Почему в Украине решили менять правила налогообложения ФЛП?
- Отмена льготы для ФЛП на упрощенной системе налогообложения является пунктом новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда на 8,1 миллиарда долларов, которая рассчитана на 4 года.
- Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, а окончательное решение примет Совет исполнительных директоров Фонда.
- В рамках программы МВФ требует усиления работы над детенизацией экономики и продолжения реформ налоговой и таможенной служб, а также сохранения независимости антикоррупционных институтов и избежания неэффективных расходов или введения новых налоговых льгот.