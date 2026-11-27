Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 5064-IX, который упрощает администрирование налога на добавленную стоимость. Также будут обновлены правила налоговой отчетности. Изменения предусматривают сокращение отчетных процедур для предпринимателей, автоматизацию части документов и новые правила проведения налоговых проверок.

Что изменится для плательщиков НДС

Закон об НДС предусматривает развитие электронного взаимодействия между предпринимателями и контролирующими органами, а также упрощение оформления налоговых накладных и подачи деклараций. О подписании документа сообщила Верховная Рада.

В частности, новые правила предусматривают следующие изменения:

ФЛП – плательщики НДС смогут подавать отчетность ежеквартально, а не ежемесячно. Количество отчетных периодов сократится с 12 до 4 в год; ГНС сможет частично предварительно заполнять декларации по НДС и налоговые накладные для ФЛП на основе имеющейся информации. Предпринимателю останется проверить данные и подать документы; Порог для документальной внеплановой проверки в отношении бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС повысят со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен; Составление сводных налоговых накладных упростят, в частности в случаях получения авансового платежа от покупателей, не являющихся плательщиками НДС.

В результате у предпринимателей станет меньше отчетных процедур, они смогут тратить меньше времени на оформление документов и сократить административные расходы.

НДС для ФЛП могут ввести с 2028 года

В то же время правительство работает над реформированием упрощенной системы налогообложения, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет. Среди возможных нововведений – обязательная регистрация в качестве плательщиков НДС для ФЛП с годовым оборотом свыше 85 тысяч евро, или около 4 миллионов гривен, начиная с 2028 года. Для определения порога в гривнах будет использоваться курс НБУ на 1 января соответствующего года.

Согласно предложенным правилам, после превышения установленного порога предпринимателям придется зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС, вести соответствующий налоговый учет и составлять налоговые накладные. Для ФЛП третьей группы, которые в настоящее время уплачивают единый налог по ставке 5% без НДС, предусмотрен переход на ставку 3% с регистрацией в качестве плательщика НДС.