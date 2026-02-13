Неужели НДС для ФЛП не будет? Правительство отложило подачу законопроекта

Кабинет министров не будет в феврале подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФЛП, которые имеют доход более 1 миллиона гривен в год. Юлия Свириденко рассказала больше о сроках.

Почему откладывают введение НДС для ФЛП?

Законопроект от Минфина о введении налога на добавленную стоимость для ФЛП создали еще в прошлом году, однако в Раду его не подали. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству, пишет "Экономическая правда".

В феврале законопроект также не будут подавать в парламент для рассмотрения. В то же время, Свириденко не уточнила, когда в конце концов правительство сможет внести соответствующий проект закона. Вероятно, он до сих пор не доработан.

К слову, представление законопроекта о введении НДС для предпринимателей – одно из требований Международного валютного фонда, выполнение которого необходимо для заключения новой программы сотрудничества объемом 8,1 миллиардов долларов. Соглашение с МВФ необходимо Украине для того, чтобы получать финансирование от Европейского Союза.

Почему законопроект "тормозят"?

Минфин 18 декабря 2025 года опубликовал для обсуждения проект закона о регистрации плательщиков ЕН, которыми являются ФЛП 1 – 3 групп, плательщиками НДС в случае достижения объема налогооблагаемых операций в размере 1 миллион гривен.

Бизнес раскритиковал предложение Минфина. Предприниматели считают, что внедрение налогообложения ФЛП создает дополнительную нагрузку:

возникает необходимость нанимать бухгалтера, потребность в администрировании и отчетности;

риски штрафов в будущем;

кассовые разрывы, что в конечном итоге будет влиять на цену для потребителя.

Кроме того, петиция на сайте Кабмина об отзыве инициативы Минфина набрала 25 тысяч голосов. Впоследствии стало известно, что законопроект доработают, чтобы смягчить некоторые условия.

Как могу изменить условия введения НДС для ФЛП?