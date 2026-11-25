Министерство финансов обнародовало обновленный законопроект, который предусматривает новые правила уплаты НДС для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. С 1 января 2028 года часть ФЛП и юридических лиц, работающих по единому налогу, должна будет регистрироваться в качестве плательщиков НДС после превышения установленного порога.

НДС для ФЛП: порог составит 85 тысяч евро

Минфин предлагает отменить исключение, которое в настоящее время освобождает плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп от обязательной регистрации в системе плательщиков НДС после превышения соответствующего порога, как следует из законопроекта.

Согласно обновленному законопроекту, требование будет распространяться на ФЛП и юридических лиц всех трех групп:

Порог – 85 000 евро оборота (более 4 миллионов гривен). Речь идет о поставках товаров и услуг, подлежащих обложению НДС. Для определения суммы в гривне будет использоваться официальный курс НБУ на 00:00 1 января соответствующего года.

Исключение останется для электронных резидентов третьей группы. После превышения установленного порога предпринимателю придется зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, вести соответствующий налоговый учет, а также составлять и регистрировать налоговые накладные. В то же время предприниматели смогут остаться на упрощенной системе налогообложения.

ФЛП третьей группы вместо 5% будут платить 3% плюс НДС

Отдельные изменения коснутся предпринимателей третьей группы, которые сейчас уплачивают единый налог по ставке 5% без НДС.

После превышения порога в 85 тысяч евро они должны будут перейти на ставку 3% единого налога и зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС. Заявление об изменении ставки необходимо будет подать не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем превышения порога.

Ставка 3% начнет действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, при условии регистрации предпринимателя в качестве плательщика НДС.

В то же время ФЛП первой и второй групп смогут остаться в своих группах и одновременно зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС.

Налоговая сможет регистрировать ФЛП в качестве плательщиков НДС автоматически

Минфин предлагает ввести автоматическую регистрацию плательщиков НДС с 1 января 2028 года. Налоговая будет определять предпринимателей, превысивших порог, по данным их отчетности.

Для этого будут учитываться годовые декларации и отчеты за период с четвертого квартала 2026 года по третий квартал 2027 года. В то же время в законопроекте предусмотрен механизм отмены такой регистрации:

в течение первого квартала 2028 года налоговая служба проверит отчетность за весь 2027 год;

если превышение порога не подтвердится, регистрацию в качестве плательщика НДС аннулируют;

аннулирование вступит в силу с даты первоначальной регистрации – 1 января 2028 года.

Первый квартал 2028 года станет переходным

Для новых плательщиков НДС Минфин предусмотрел специальные правила на январь–март 2028 года. В этот период предприниматели не будут определять налоговые обязательства по НДС, не будут формировать налоговый кредит, не будут составлять и не будут регистрировать налоговые накладные и расчеты корректировки.

Также за первый квартал 2028 года не нужно будет подавать декларацию по НДС. Первую отчетность новые налогоплательщики подадут за второй квартал.

Для предпринимателей, которые впервые будут работать с НДС по новым правилам, Минфин предлагает временно смягчить налоговые санкции. В период со второго по четвертый квартал 2028 года за первые пять нарушений штраф составит 1 гривну за каждое.

Льготные санкции будут распространяться на отдельные нарушения Налогового кодекса, в частности:

несвоевременную подачу налоговой отчетности;

нарушение сроков регистрации налоговых накладных;

определенные нарушения правил начисления и уплаты налога.

Льготный режим будет действовать только в отношении первых пяти нарушений в указанный период. После этого предпринимателей будут штрафовать по стандартным правилам налоговой ответственности.