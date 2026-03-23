Новые налоги сформируют новые цены: какой бизнес может пострадать первым от введения НДС

ФЛП на упрощенной системе может стать плательщиком НДС. Об этом говорится в новом налоговом законопроекте, который инициировал Минфин. Есть предположение, что в случае принятия этого проекта это коснется не только предпринимателей, но и потребителей. Ведь из-за большей налоговой нагрузки бизнесы будут вынуждены пересмотреть расходы и изменить стоимость своих товаров и услуг.

Как новый закон о налогообложении ФЛП может повлиять на цены?

Как объяснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.

Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.

Почему первыми могут пострадать сферы услуг и торговли?

Впрочем аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом высказал противоположное мнение относительно НДС для ФЛП, о котором идет речь сейчас. Как объясняет Щедрин, коснутся изменения не только предпринимателей, но и обычных украинцев, которые будут вынуждены в случае принятия законопроекта дороже платить за товары или услуги.

Юрий Щедрин Аналитик ОО "Центр развития городов" Введение НДС для ФЛП больше всего ударит о тех, кто работает именно в сфере услуг и торговли. По предварительным расчетам, это затронет около 250 тысяч ФЛП.

Кроме того, влияние на цены в Украине будет иметь еще и налогообложение цифровых платформ и посылок из-за рубежа, которые составляют в сумме до 150 евро.

Дело в том, что многие торговые сети продают с наценкой те же товары, например из Китая, и на украинском рынке. Введение налога на посылки из-за рубежа до 150 евро повлияет на способность заказывать их напрямую.

Итак, потребители будут покупать эти товары уже в торговых сетях в Украине. А это, свою очередь, будет побуждать сети более свободно формировать цены.

Сумма налогов, где есть НДС на уровне 18% и 5% военного сбора, – это нереально в современных условиях. Многие бизнесы могут этого не потянуть: от салонов красоты до консалтинговых фирм. Таким образом, для них останется два варианта: или закрыться, или же дробить бизнес на несколько ФЛП,

– заключает аналитик.

Обратите внимание! После того, как Рада отклонила законопроект о НДС для ФЛП в начале марта, Минфин Украины сформировал новый законопроект, где пока остаются одни из ключевых нововведений, а именно расширенное применение НДС для ФЛП. Речь идет о том, что если годовой доход предпринимателя достигает более 4 миллионов гривен, то он обязан платить этот налог.

Какая сейчас ситуация с ценами в Украине?