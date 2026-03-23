Новые налоги сформируют новые цены: какой бизнес может пострадать первым от введения НДС
- Новый налоговый законопроект может обязать ФЛП на упрощенной системе стать плательщиками НДС, что повлияет на цены товаров и услуг.
- Введение НДС для ФОПов может привести к закрытию бизнесов или дроблению на несколько ФЛП.
ФЛП на упрощенной системе может стать плательщиком НДС. Об этом говорится в новом налоговом законопроекте, который инициировал Минфин. Есть предположение, что в случае принятия этого проекта это коснется не только предпринимателей, но и потребителей. Ведь из-за большей налоговой нагрузки бизнесы будут вынуждены пересмотреть расходы и изменить стоимость своих товаров и услуг.
Как новый закон о налогообложении ФЛП может повлиять на цены?
Как объяснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.
Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.
Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.
Почему первыми могут пострадать сферы услуг и торговли?
Впрочем аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом высказал противоположное мнение относительно НДС для ФЛП, о котором идет речь сейчас. Как объясняет Щедрин, коснутся изменения не только предпринимателей, но и обычных украинцев, которые будут вынуждены в случае принятия законопроекта дороже платить за товары или услуги.
Введение НДС для ФЛП больше всего ударит о тех, кто работает именно в сфере услуг и торговли. По предварительным расчетам, это затронет около 250 тысяч ФЛП.
Кроме того, влияние на цены в Украине будет иметь еще и налогообложение цифровых платформ и посылок из-за рубежа, которые составляют в сумме до 150 евро.
- Дело в том, что многие торговые сети продают с наценкой те же товары, например из Китая, и на украинском рынке. Введение налога на посылки из-за рубежа до 150 евро повлияет на способность заказывать их напрямую.
- Итак, потребители будут покупать эти товары уже в торговых сетях в Украине. А это, свою очередь, будет побуждать сети более свободно формировать цены.
Сумма налогов, где есть НДС на уровне 18% и 5% военного сбора, – это нереально в современных условиях. Многие бизнесы могут этого не потянуть: от салонов красоты до консалтинговых фирм. Таким образом, для них останется два варианта: или закрыться, или же дробить бизнес на несколько ФЛП,
– заключает аналитик.
Обратите внимание! После того, как Рада отклонила законопроект о НДС для ФЛП в начале марта, Минфин Украины сформировал новый законопроект, где пока остаются одни из ключевых нововведений, а именно расширенное применение НДС для ФЛП. Речь идет о том, что если годовой доход предпринимателя достигает более 4 миллионов гривен, то он обязан платить этот налог.
Какая сейчас ситуация с ценами в Украине?
Тепличные огурцы в Украине растут в цене. Все из-за сокращения предложения, а также ухудшения погодных условий. Сейчас тепличные комбинаты огурцы реализуют по цене в 135 – 175 гривен за килограмм. Для сравнения, конце предыдущей недели цена была на 10% меньше.
Такая же ситуация касается помидор, ведь сократилось их отгрузки, в частности из Турции. В конце прошлой недели цена на овощи колебалась в диапазоне от 120 до 140 гривен за килограмм.
Напоминаем, цены на топливо в Украине за последний месяц существенно выросли вследствие обострения ситуации на Ближнем Востоке, что спровоцировало подорожание мировой нефти. По состоянию на утро 23 марта, средняя стоимость бензина А-95 составляет 72,79 гривны за литр, а дизтоплива – 83,89 гривны за литр.