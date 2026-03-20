Что известно об отмене льготы на посылки до 150 евро?

Сейчас все просто: если заказ не превышает этот лимит, ни НДС (20%), ни пошлину (примерно 10%) платить не нужно, пишет "Экономическая правда".

Именно это сделало массовые покупки на иностранных маркетплейсах особенно выгодными и популярными среди украинцев. Больше всего от этого выиграли платформы вроде AliExpress или Temu – дешевые товары без дополнительных платежей стали серьезной конкуренцией для украинского бизнеса. И именно это давно вызвало недовольство отечественных продавцов.

Необходимость отменить эту льготу в правительстве объясняют имплементацией директив ЕС, а также борьбой с контрабандой. В частности, таможенные и налоговые органы ранее выявляли факты дробления крупных партий товаров на сотни или тысячи индивидуальных посылок. Благодаря этому такие товары заезжали в Украину без учета и уплаты налогов и могли продаваться на "черном рынке",

– пишут в издании.

Согласно инициативе, льготу планируют отменить полностью. При этом ответственность за начисление и уплату НДС хотят переложить на сами маркетплейсы.

Впрочем, небольшое исключение останется. Если посылку присылает другой человек бесплатно – например, родственники из-за границы – налоги не будут взиматься. Но только если ее стоимость не превышает 45 евро.

В итоге украинцам придется привыкать к новым правилам: покупки из-за границы, которые раньше казались дешевыми, могут ощутимо подорожать.

Когда начнется налогообложение международных посылок?

Налог будут накладывать на посылки стоимостью до 150 евро. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет "РБК-Украина".

Разговоры об этом мы начали еще два года назад. Некоторым это не понравилось. Но оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом понимании иногда недружественная к Украине,

– объяснил Марченко, намекая на Китай.

Именно из-за этих посылок большинство операторов, которые завозят и продают свою продукцию легально, якобы оказались неконкурентоспособными.

В общем количество импорта влияет на платежный баланс Украины. Поэтому в Украине позже введут так называемую "европейскую" практику налогообложения – покупатель платит налог сразу на этапе покупки в магазине.

