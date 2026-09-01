НДС на посылки стоимостью до 150 евро планируется ввести в Украине: что решила Рада

Верховная Рада во второй раз не смогла принять решение, которое могло бы изменить правила для украинцев, заказывающих товары из-за рубежа. На этот раз парламентариям снова не хватило голосов.

Будет ли в Украине введен НДС на международные посылки

Налогообложение посылок – обязательство Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом, однако оно до сих пор не введено. 1 сентября Верховная Рада вновь провалила голосование, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект проголосовали 194 депутата из необходимых 226. Таким образом, Рада уже во второй раз не поддержала изменения, касающиеся налогообложения международных посылок. В мае документ также не прошел голосование, набрав 222 голоса.

Если бы законопроект был принят, налоговую льготу на ввоз товаров стоимостью до 150 евро международными почтовыми отправлениями должны были бы отменить. В то же время для бесплатных частных подарков стоимостью до 45 евро планировалось сохранить действующее освобождение от налогообложения.

Изменения, касающиеся международных посылок, являются частью так называемого "большого" налогового пакета МВФ.

Как отмена льготы на посылки повлияет на украинский бизнес

В случае налогообложения посылок стоимостью до 150 евро украинские производители окажутся в худшем положении, поскольку будут платить налоги в полном объеме, в то время как иностранные маркетплейсы и импортеры товаров мелкими партиями – нет.

Как рассказал в интервью "24 Каналу" министр финансов Украины Сергей Марченко, неравноправные условия, связанные с правилами налогообложения посылок, должны быть устранены благодаря изменениям в законодательстве.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Украинские предприятия платят НДС, создают рабочие места, инвестируют в производство даже в таких сложных условиях, как сегодня. В то же время значительная часть аналогичных товаров, продаваемых через иностранные маркетплейсы, пользуется налоговой льготой. Это создает неравные условия конкуренции, и добросовестный украинский бизнес фактически получает худшие стартовые условия.

Министр отмечает, что введение НДС на международные посылки заставит перестраивать процессы тех предпринимателей, чья бизнес-модель построена на ввозе коммерческих товаров под видом небольших личных покупок до 150 евро без уплаты НДС.

По оценке Министерства финансов, отмена льготы обеспечит дополнительные поступления в бюджет – около 10 миллиардов гривен в год.