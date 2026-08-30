НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро: кто на самом деле выиграет от отмены льготы

Освобождение от НДС международных посылок стоимостью до 150 евро наносит ущерб украинским производителям и предоставляет преимущества иностранным компаниям. Чтобы выровнять условия конкуренции, эту льготу планируют отменить.

Как отмена льгот на посылки повлияет на украинский бизнес

Украинские производители оказываются в худшем положении, поскольку платят налоги в полном объеме, в то время как иностранные маркетплейсы и импортеры товаров мелкими партиями – нет.

Как рассказал в интервью 24 Каналу министр финансов Украины Сергей Марченко, неравноправные условия, связанные с правилами налогообложения посылок, должны быть устранены благодаря изменениям в законодательстве. Речь идет об отмене льготы по уплате налога на добавленную стоимость для международных посылок стоимостью до 150 евро.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Украинские предприятия платят НДС, создают рабочие места, инвестируют в производство даже в таких сложных условиях, как сегодня. В то же время значительная часть аналогичных товаров, продаваемых через иностранные маркетплейсы, пользуется налоговой льготой. Это создает неравные условия конкуренции, и добросовестный украинский бизнес фактически получает худшие стартовые условия.

Учитывая это, власти планируют ввести НДС по ставке 20% для всех международных посылок. Кроме того, требование отменить льготу лежит в основе программ сотрудничества с Международным валютным фондом и Европейским союзом.

Сергей Марченко отмечает, что введение НДС на международные посылки заставит перестраивать процессы тех предпринимателей, чья бизнес-модель построена на ввозе коммерческих товаров под видом небольших личных покупок до 150 евро без уплаты НДС.

По оценке Министерства финансов, отмена льготы обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Речь идет о примерно 10 миллиардах гривен в год.

Напомним, что Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в третий раз поддержал законопроект №15112-д о налогообложении посылок. Верховной Раде рекомендовали принять его с учетом внесенных поправок. Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2027 году. Принятие законопроекта зависит от результатов голосования народных депутатов.