69 % предприятий ищут сотрудников, а половина боится работать: новые данные

В августе украинскому бизнесу вновь стало сложнее работать из-за нехватки работников. При этом почти половина предприятий назвала опасность еще одним серьезным препятствием для работы.

Нехватка кадров становится все более острой

Дефицит кадров вновь занял первое место среди проблем, мешающих компаниям работать. В августе на нехватку рабочей силы указали 69% опрошенных предприятий, как следует из исследования ИЭД.

Для сравнения: в июле этот показатель составлял 66%. То есть за месяц доля предприятий, считающих нехватку кадров основным препятствием, выросла еще на 3 процентных пункта.

Нехватка рабочей силы является препятствием №1 для наших респондентов. И эта ситуация сохраняется уже около двух лет,

– заявил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Найти необходимых специалистов предприятиям также стало несколько сложнее. Доля компаний, сообщивших о трудностях с поиском квалифицированных работников, увеличилась с 54,3% до 58,1%. Аналогичная ситуация и с неквалифицированным персоналом: показатель вырос с 34,4% до 36,4%.

При этом бизнес пока не планирует резко менять численность своих сотрудников в ближайшие 3–4 месяца:

2,6% предприятий рассчитывают увеличить штат;

8,2% планируют сокращения;

3,4% могут отправить сотрудников в вынужденные отпуска.

Опасность труда вновь выходит на первый план

Дефицит работников остается главной проблемой, однако бизнес все чаще говорит и об опасных условиях труда. В августе 48% предприятий назвали опасность препятствием для ведения деятельности. В июле таких было 44%.

Августовские 48% превышают диапазон 42–46%, который наблюдался в течение предыдущих полугода, учитывая усиление ударов по инфраструктуре, промышленным и логистическим объектам. Бизнес боится за свою безопасность, но при этом уже привык к опасности и очень часто упоминает другие препятствия,

– отметил Евгений Ангел.

Чаще всего на опасные условия работы указывали средние и большие компании. Особенно высоким этот показатель был в нескольких регионах: более 80% опрошенных предприятий в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Ровенской областях назвали опасность проблемой для работы.

Что еще мешает предприятиям

Тройка основных препятствий в августе осталась такой же, как и месяцем ранее. Помимо нехватки работников и опасности, в нее входит рост стоимости сырья, материалов и товаров.

В то же время в этом направлении ситуация несколько улучшилась. Если в июле на подорожание указывали 57% предприятий, то в августе – уже 50%. Несмотря на это, проблема осталась второй по распространенности среди бизнеса.

Еще одна тенденция – сокращение количества предприятий, жалующихся на падение спроса. В августе снижение спроса на продукцию или услуги назвали проблемой 27% компаний против 33% в июле.

Также сократилось число предприятий, которым сложно перевозить сырье и готовую продукцию по территории Украины. Доля таких предприятий сократилась с 29% до 26%. В то же время проблемы с цепочками поставок, напротив, стали более актуальными. На их разрыв в августе указали 19% предприятий, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 16%.