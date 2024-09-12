Из-за связи с Росатомом строительство турецкой АЭС задерживается

Немецкая компания Siemens Energy AG, которая поставляет энергетическое оборудование, отказалась обслуживать турецкую атомную электростанцию "Аккую". Это случилось из-за участия атомной станции в проекте российского "Росатома".

Почему строительство турецкой АЭС задержалось

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил о том, что немецкое оборудование атомная электростанция "Аккую" не получит. Поэтому "Росатом" осуществил заказ оборудования в Китае.

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Интересно! Несмотря на обращение президента Турции Реджепа Эрдогана по этой ситуации к канцлеру Германии Олафу Шольцу, вопрос с оборудованием так и не решился.

Вследствие отказа по оборудованию от немецкой корпорации строительство атомной электростанции вблизи Мерсина задержалось на несколько месяцев.

Кстати, оборудование, на которое ждала станция "Аккую", нужно для газоизолированной подстанции. Она, свою очередь, будет передавать электроэнергию с АЭС стоимостью 24 миллиарда долларов в электросеть.

Что известно о строительстве турецкой атомной электростанции: