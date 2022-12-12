Полторы тысячи рабочих мест: Nestlé запускает новое производство на Волыни
Источник:Nestlé
Nestlé планирует инвестировать около 43 миллионов долларов в новое производство вермишели на Волыни, в результате чего появится 1 500 рабочих мест. Об этом говорится в сообщении компании.
Nestlé запускает новое производство в Украине
Компания Nestlé открывает новую производственную площадку в Украине с инвестициями 40 миллионов франков, что эквивалентно почти 43 миллионам долларов.
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Где откроют производство
Новое производство в Nestlé планируется открыть в Смолыгове Волынской области. Новая производственная площадка – часть плана, направленная на расширение производства вермишели в Украине.
Вместе с фабрикой в Торчине, производственная сеть Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов.
Это важный шаг для Nestlé, сделанный в очень сложное для страны время. Мы стремимся создать хаб по производству продуктов питания и кулинарных продуктов, обеспечивая дополнительные рабочие места и удовлетворяя потребности украинцев и граждан других европейских стран высококачественными продуктами.
– отметил генеральный директор Nestlé в Украине Алессандро Дзанелли.