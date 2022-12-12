Полторы тысячи рабочих мест: Nestlé запускает новое производство на Волыни

Nestlé планирует инвестировать около 43 миллионов долларов в новое производство вермишели на Волыни, в результате чего появится 1 500 рабочих мест. Об этом говорится в сообщении компании.

Nestlé запускает новое производство в Украине

Компания Nestlé открывает новую производственную площадку в Украине с инвестициями 40 миллионов франков, что эквивалентно почти 43 миллионам долларов.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Где откроют производство

Новое производство в Nestlé планируется открыть в Смолыгове Волынской области. Новая производственная площадка – часть плана, направленная на расширение производства вермишели в Украине.

Вместе с фабрикой в Торчине, производственная сеть Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов.

Это важный шаг для Nestlé, сделанный в очень сложное для страны время. Мы стремимся создать хаб по производству продуктов питания и кулинарных продуктов, обеспечивая дополнительные рабочие места и удовлетворяя потребности украинцев и граждан других европейских стран высококачественными продуктами.

– отметил генеральный директор Nestlé в Украине Алессандро Дзанелли.

На новом производстве в Смолигове будет трудоустроено 1,5 тысячи человек. Предприятие будет обеспечивать поставку продукции на рынок Украины и другие европейские рынки.