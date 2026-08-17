Nestle под угрозой: Путин может "присвоить" бизнес этого гиганта в России

В России предложили ввести временное управление активами швейцарской компании Nestle – одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире. Соответствующее обращение было направлено на имя Владимира Путина.

Какие активы Nestle хотят передать в управление

Активы известной компании Nestle могут "присвоить". С этой инициативой выступила компания ООО "КС Логистика" – структура, занимающаяся поставками в Россию немецких электроинструментов, пишет The Moscow Times.

"КС Логистика" предлагает установить временное управление сразу над несколькими российскими структурами Nestle. Речь идет о:

ООО "Нестле Россия";

"Нестле Кубань";

"Сириал Партнерс Рус";

"ЦПБ Нестле";

"Атриум Инновации Рус".

Свою инициативу заявители объясняют тем, что компании якобы не планируют расширять производственные мощности в России и не наращивают экспорт продукции, произведенной на территории страны.

В настоящее время обращение направлено на рассмотрение в аппарат российского вице-премьера Дмитрия Патрушева. Один из собеседников издания ожидает ответа до конца 2026 года.

Что говорят в Nestle

В российском офисе Nestle заявили, что не получали от государственных органов никаких запросов относительно возможного введения временного управления. Компания также подчеркнула, что ее офисы и производственные предприятия продолжают работать в России, а все взятые на себя обязательства выполняются.

Всего у Nestle шесть производственных площадок на территории России. Они расположены в Калужской, Вологодской, Самарской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях.

На российских предприятиях компании производят широкий ассортимент продукции. В частности, речь идет о кофе, кондитерских изделиях, детском питании и кормах для домашних животных.

По оценке генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, вместе с нераспределенной прибылью активы могут стоить 160–170 миллиардов рублей.

Юристы обращают внимание на то, что российское законодательство позволяет вводить временное управление в отношении структур иностранных компаний при определенных условиях:

Управляющий партнер "Поправка Бизнеса" Наталья Поправко пояснила, что среди оснований могут быть угроза безопасности или зеркальный ответ на ограничение прав российских граждан или компаний.

В то же время эксперт напомнила о предыдущих случаях передачи активов иностранных компаний под внешнее управление. В частности, в 2023 году такой механизм был применен в отношении "Данон" и "Балтики" на фоне уже согласованных сделок по продаже российского бизнеса.

Какие компании продолжают работать в России

После начала полномасштабной войны многие международные компании заявили о выходе с российского рынка. Однако часть известных брендов до сих пор продолжает там работать, хотя некоторые из них официально объявляли о сокращении деятельности.

Среди них – американская PepsiCo. Компания заявляла о прекращении продаж своих основных напитков, однако полностью с российского рынка не ушла. Производство снеков и молочной продукции продолжилось, а в 2024 году PepsiCo запустила новый завод под Новосибирском.

Французская L’Oréal также заявляла о закрытии магазинов и приостановке инвестиций, однако впоследствии возобновила работу. Компания наладила поставки через третьи страны, арендовала новый офис в Москве и продолжила работу своего завода.

Аналогичная ситуация и с итальянской Ferrero. Несмотря на сокращение деятельности, экспорт ее продукции в Россию вырос примерно на треть. Выручка компании на российском рынке составила 743 млн долларов, а стоимость активов в стране оценивалась в 458 млн долларов.