Какая ситуация у производителя пива Heineken?
Heineken неожиданно хорошо стартовал в этом году: в первом квартале компания превзошла прогнозы – выручка подросла почти на 3%, а продажи тоже немного прибавили, пишет Reuters.
Но за этими цифрами скрывается напряжение. В компании прямо говорят: энергия дорожает, логистика усложняется, а это рано или поздно ударит по спросу.
Главная причина – обострение ситуации вокруг Ирана. Из-за этого растут цены на топливо, а для пивоваров это критично: производство пива очень энергоемкое. В итоге себестоимость растет, а переложить все на покупателя – рискованно. К этому добавляется еще несколько факторов:
- общая инфляция
- изменение отношения к алкоголю
- торговые барьеры.
Компания параллельно режет расходы – планирует сократить 6 000 сотрудников и ищет нового руководителя после внезапной отставки предыдущего CEO Дольфа ван ден Бринка.
Мировая торговля стала более сложной и нестабильной, что влияет на доступность энергии и ее стоимость на определенных рынках. Это приводит к инфляционному давлению, который может повлиять на настроения потребителей в среднесрочной перспективе,
– сказал ван ден Бринк, не упоминая непосредственно войну.
Какова ситуация в Nestlé?
На другом фронте – Nestlé, производитель приправ Maggi, кофе Nescafe и шоколадных вафельных батончиков KitKat, пишет Reuters.
Компания тоже видит инфляционное давление по тем же причинам – дороже топливо, дороже доставка. Но в то же время она оказалась в более выигрышной позиции.
По словам руководства компании, покупатели все чаще отказываются от походов в рестораны и начинают больше есть дома. Более того – даже способ передвижения меняется: меньше поездок на авто, больше пешком до магазинов:
- Компания сохранила свой годовой прогноз органического роста от 3% до 4%, а также более высокую базовую операционную рентабельность торговой прибыли, чем в прошлом году.
- Но генеральный директор Филипп Навратиль заявил, что поведение потребителей меняется в ответ на рост цен на топливо.
Хотя без проблем не обошлось: отзыв детского питания немного ударил по показателям, но ситуацию уже выровняли: общий объем продаж снизился на 5,8% до 27,12 миллиардов долларов, что соответствует ожиданиям аналитиков.
В итоге получается довольно показательная картина: пока пивной бизнес нервничает из-за падения спроса и роста расходов, продуктовые гиганты частично выигрывают за счет изменения поведения людей.
Что известно о потерях мировой экономики из-за войны на Ближнем Востоке?
Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, рынок реагирует на любые заявления людей, которые имеют отношение к принятию решений. Однако оценить ситуацию с реальным количеством нефти в мировой экономике сложно из-за отсутствия конкретных данных о потерях.
Комментируя ситуацию, экономист Иван Ус выразил скептицизм относительно перспектив договоренности. По его словам, по опыту последних лет он не верит в возможность длительного мира на Ближнем Востоке. Эксперт сомневается, что достигнутые договоренности будут выполнять, и не ожидает, что США или Израиль предоставят Ирану какие-либо компенсации.
В конце концов, менее чем через сутки после объявления о прекращении огня появилось сообщение о нарушении перемирия между США, Израилем и Ираном. В частности, Объединенные Арабские Эмираты и Катар заявили об отражении иранских ракетных и дроновых атак. Тогда как сам Иран сообщил об атаке на его нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван со стороны американо-израильских войск.
Сейчас цены на нефть немного пошли вниз, но все равно 95 долларов – это не то, где мы были в начале этого года, когда было 60 долларов за баррель, и никто не прогнозировал бешеного роста цен. Поэтому сейчас надо думать, как бы эти цены сбить. И смотреть, чтобы не случилось так, что Иран из этой истории выйдет еще сильнее, чем он заходил в нее 28 февраля.
По словам эксперта, за более чем месяц с начала операции на Ближнем Востоке точный масштаб потерь из-за конфликта для мировой экономики неизвестен, поэтому нужны мониторинг и оценка влияния. Для Украины и других стран-импортеров нефти и нефтепродуктов ситуация особенно сложная.
Последние новости о конфликте США и Ирана
Иран объявил об открытии Ормузского пролива, но затем возобновил блокаду. Нестабильность в проливе выгодна России, поскольку это повышает цены на нефть. Это позволяет России получать значительно большие доходы и запросы на продажу их энергоресурсов.
США не имеют ресурсов для военной победы над Ираном, потратив за более чем месяц значительную часть своего арсенала. По мнению политолога Максима Несвитайлова, сегодня Трампу крайне необходимо завершение войны, для США единственная надежда – достичь хоть какой-то договоренности.
США потратили не менее 45% запасов высокоточных ракет с начала обострения конфликта с Ираном. Пентагон заключил контракты на ускорение производства ракет, но восстановление запасов может занять от трех до пяти лет.