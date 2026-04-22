Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив на том, что американская армия за более чем месяц исчерпала половину ракет к системам Patriot, а также треть от всех Tomahawk.

Иран вытирает ноги об США

Несвитайлов объяснил, что Иран даже с Россией не сравнимый противник, он слабее, не говоря уже о Китае. Однако США, воюя против него, потратили за 1,5 месяца существенный объем своего арсенала. Соединенным Штатам, как отметил политолог, нужны будут годы, чтобы восстановить запасы оружия.

Для США единственная надежда – это хоть какая-то договоренность, которая хотя бы на определенный период снизит уровень напряжения в регионе. Иран это понимает. Поэтому вытирает сейчас ноги о Соединенные Штаты. Заместитель спикера парламента Ирана высказывается о них так, что сторона, которая проигрывает, не может диктовать условия, инициатива сейчас на стороне Тегерана,

– озвучил Несвитайлов.

При таких заявлениях американский президент продолжает озвучивать, что все якобы прекрасно и продолжается перемирие.

Что для США будет означать продолжение войны против Ирана?

Эксперт-международник добавил, что безусловно сам Иран сейчас находится в трудном положении, но следует принимать во внимание фактор, кто из сторон сможет дольше продержаться в таком темпе: авторитарная закрытая страна, где автократия не лидерского типа, а идеологического и религиозного; или такой дикий демократический край как США, где на население в первую очередь влияют экономические факторы.

Политолог напомнил, что причиной избрания Дональда Трампа президентом США в первую очередь стала надежда американцев, что он улучшит экономику их страны. Однако избиратели получили обратный результат. Сегодня даже сторонники Трампа отворачиваются от него из-за его просчетов.

Ему критически необходимо завершение этой войны. Если он ее продолжит, то считайте, что Китай победил без боя. Он может прийти и забрать Тайвань, уже соответствующий сигнал этого послал. Он готовится к этому моменту, усиливает давление на Японию,

– констатировал Несвитайлов.

Подытоживая, эксперт-международник подчеркнул, что сегодня Вашингтон из-за войны в Иране оказался в тупике. США стали заложниками ситуации.

Заметьте! Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Трамп в безвыходном положении, война в Иране будет иметь серьезные последствия для США и его лично. Он начинал ее, чтобы перед встречей с Си Цзиньпинем добиться того, чтобы взять под контроль иранскую нефть, которую покупал Китай. Однако ему это не удалось.

Война в Иране: ситуация для США будет только ухудшаться