"Подарок" за время: Netflix придумал новую модель удерживать внимание зрителей

Реклама – одна из самых надоедливых вещей, на которую жалуются пользователи стриминговых платформ. Netflix нашел путь снизить негативные эмоции относительно коротких видеовставок.

Подарок за длительный просмотр

Стриминговая платформа Netflix готова сократить количество рекламы. Впрочем, это касается только тех, кто смотрит сразу несколько серий подряд.

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Уже с начала 2024 года Netflix пообещал показывать эпизоды без рекламы для тех, кто взглянет на три серии сериала подряд. На дамку аналитиков компании, это сможет уменьшить "соблазн" пользователей отключить сериал и вернуться к своим делам. Они прогнозируют, что вовлеченность аудитории должна существенно вырасти.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Тарифный план по поддержке рекламы уже позволил Netflix привлекать по 15 миллионов активных пользователей каждый месяц после его запуска. Кроме того, своим новым решением компании подталкивает тех, кто не любит рекламу и не имеет возможности смотреть несколько серий подряд, покупать подписку за 6,99 доллара в месяц.

Ранее сообщалось, что цена Twitter/X после приобретения Маском обрушилась с 44 до 19 миллиардов долларов, но он все равно остается самым богатым человеком в мире.