Новые вакансии: Netflix открывает инженерный хаб в Польше
12 января 2023, 10:35Читати новину українською
Источник:Netflix
Стриминговый сервис Netflix объявил, что открывает в Польше инженерный хаб, базирующийся в Варшаве. Так что компания объявила о поиске новых сотрудников.
Работа в польском хабе Netflix
Инженерный хаб в Польше, который будет на базе нашего недавно открытого офиса в Варшаве, сообщили в Netflix.
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Инженеры из Польши помогут создавать продукты для платформы. В разделе Netflix Jobs опубликовали, в частности, следующие актуальные вакансии:
- Инженер-программист (Software Engineer);
- Разработка контента (Director, Content Engineering);
- Менеджер по маркетингу (Marketing Production Manager);
- Продакт-менеджер (Product Manager).
В Netflix также напомнили, что в январе этого года исполняется ровно шесть лет с тех пор, как стриминговая платформа запустила польскоязычную службу и успела создать более 30 польских фильмов и сериалов.Заметим, что в последнее время большинство компаний сообщают наоборот о сокращении персонала. Так, например, у Twitter снова планируют сократить часть персонала в офисах компании в Дублине и Сингапуре. В McDonald's планируют в этом году сократить часть корпоративного персонала.