Новые вакансии: Netflix открывает инженерный хаб в Польше

Стриминговый сервис Netflix объявил, что открывает в Польше инженерный хаб, базирующийся в Варшаве. Так что компания объявила о поиске новых сотрудников.

Работа в польском хабе Netflix

Инженерный хаб в Польше, который будет на базе нашего недавно открытого офиса в Варшаве, сообщили в Netflix.

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Инженеры из Польши помогут создавать продукты для платформы. В разделе Netflix Jobs опубликовали, в частности, следующие актуальные вакансии:

Инженер-программист (Software Engineer);

Разработка контента (Director, Content Engineering);

Менеджер по маркетингу (Marketing Production Manager);

Продакт-менеджер ( Product Manager).

В Netflix также напомнили, что в январе этого года исполняется ровно шесть лет с тех пор, как стриминговая платформа запустила польскоязычную службу и успела создать более 30 польских фильмов и сериалов.