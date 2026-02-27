Netflix вышел из игры: Paramount удалось перехватить киногиганта Warner Bros

Paramount увеличил цену на акции Warner Bros, а Netflix отказался превзойти это предложение. Из-за этого стриминговой платформе пришлось выйти из сделки, а Paramount теперь имеет все шансы получить права на известные киношедевры.

Почему Netflix выходит из сделки?

Совет директоров WBD назвал предложение Paramount в 31 доллар за акцию более выгодным, пишет Reuters.

Netflix объявил, что не будет увеличивать предложение по выкупу Warner Bros, поэтому покинул игру.

При той цене, которая нужна для того, чтобы сравниться с последним предложением Paramount Skydance, эта сделка перестает быть финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся конкурировать с заявкой Paramount Skydance,

– говорится в заявлении двух руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.

По цене 31 доллар за акцию компания Warner Bros оценивается в 108 миллиардов долларов. Paramount также предлагала выплатить 7 миллиардов долларов в случае срыва сделки.

К слову, конгломератом Paramount Skydance владеет семья Эллисон, близкая к Дональду Трампу. В случае одобрения регуляторами Paramount получит контроль над HBO Max, телеканалами CNN, Food Network и рядом спортивных сервисов.

Paramount имеет собственный стриминговый сервис, хотя и менее популярный, чем Netflix или HBO Max, также она владеет брендами Nickelodeon, CBS и Comedy Central.

Сделка потребует одобрения не только от регуляторов, лояльных Дональду Трампу. Так, генеральный прокурор штата Калифорния Роб Бонта уже заявил, что слияние Paramount и Warner Bros "не решено".

Эти два голливудских титана не прошли проверку регуляторов – в калифорнийском Департаменте юстиции есть открытое расследование, и нашу проверку мы будем проводить тщательно,

– написал Бонта в соцсетях.

Что известно о продаже Warner Bros?